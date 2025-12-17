I Love Pagode anuncia saída de integrantes e confirma mudanças no grupo

A banda paraense I Love Pagode anunciou nesta quarta-feira (17) a saída dos integrantes PA Black e Rennanzinho. Em comunicado publicado nas redes sociais oficiais, o grupo informou que os músicos decidiram "seguir novos caminhos em suas jornadas pessoais e profissionais".

O projeto de pagode paraense completou 10 anos, desde a união de amigos em 2015. Ao longo da trajetória, a banda gravou músicas autorais, acumulou milhões de visualizações em vídeos e conquistou milhares de seguidores. Além disso, os integrantes chegaram a morar em São Paulo e expandiram sua atuação no cenário musical.

No comunicado oficial, a banda escreveu: "Um novo ciclo se inicia! Após 10 anos de uma parceria incrível, alegrias e muita musicalidade, informamos que os nossos amados canários (PA BLACK e RENNANZINHO), decidiram seguir novos caminhos em suas jornadas pessoais e profissionais. A nós, da família I LOVE PAGODE, só resta expressar a mais profunda gratidão por esta década de dedicação e sucesso. Desejamos aos dois as melhores coisas do mundo e uma vida longa abençoada nessa nova etapa!"

O grupo destacou que a agenda de shows já marcada será cumprida integralmente pelos integrantes atuais. No entanto, a partir de 24 de janeiro de 2026, será iniciado um "novo ciclo" da banda. "Por aqui seguiremos com a mesma energia, entrega e com muitas novidades chegando para vocês!", finalizou o comunicado.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria do grupo para saber se a banda continuará apenas com PA White, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.