Márcio Corrêa, do grupo I Love Pagode, destaca as melhores músicas da banda Raça Negra

Referência nacional do pagode romântico, o grupo Raça Negra retorna a Belém no dia 14 de agosto, com show marcado para o Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença (Mangueirão). A apresentação contará ainda com o cantor Paulo Ricardo e promete uma noite de nostalgia e celebração da música brasileira.

O grupo Raça Negra acumula quase 40 anos de carreira e marcou diferentes gerações com sucessos que seguem atuais. Em Belém, a banda é uma das grandes influências para o projeto “I Love Pagode”, criado em 2015 e hoje considerado um dos principais representantes do gênero na região Norte.

Raça Negra é parte do repertório do 'I Love Pagode'

“Começamos com rodas de samba entre amigos e nos consolidamos como uma das maiores referências do pagode na região”, conta Márcio Corrêa, gestor e percussionista do grupo. Além de músico, ele atua na curadoria musical e na produção dos eventos promovidos pela banda paraense.

No repertório afetivo e dançante das apresentações do “I Love Pagode”, Raça Negra é presença constante. “As músicas deles são hinos e funcionam tanto em momentos de nostalgia quanto de celebração. Tocamos com frequência nos nossos shows”, destaca Márcio.

VEJA MAIS

O músico também aponta o arranjo e a narrativa de “Cigana” como pontos de destaque, além da energia envolvente de “Doce Paixão”, uma das músicas mais pedidas pelo público durante os shows. Para Márcio, o segredo do sucesso duradouro do Raça Negra está na combinação entre simplicidade e sofisticação: “Eles falam de amor de forma acessível e sincera. A voz marcante do Luiz Carlos, junto com os arranjos característicos da banda, criaram um estilo que permanece vivo até hoje”.

Músico paraense lista sucessos favoritos da banda

Entre as canções preferidas do grupo paulista, Márcio cita quatro faixas marcantes:

“Cheia de Manias” – “Um clássico atemporal que une gerações e sempre levanta o público”.

– “Um clássico atemporal que une gerações e sempre levanta o público”. “É Tarde Demais” – “A letra é forte e a melodia toca direto no coração de quem viveu uma história de amor”.

– “A letra é forte e a melodia toca direto no coração de quem viveu uma história de amor”. “Cigana” – Destaque para o arranjo musical e a narrativa envolvente.

– Destaque para o arranjo musical e a narrativa envolvente. “Doce Paixão” – Uma das mais pedidas pelo público durante os shows do ‘I Love Pagode’.

Raça Negra abriu caminhos para o pagode nacional

Para Márcio Corrêa, o segredo do sucesso duradouro da banda está na combinação de simplicidade e sofisticação. “Eles falam de amor de forma acessível e sincera. A voz do Luiz Carlos, junto com os arranjos da banda, criou um estilo que permanece vivo até hoje”, analisa.

Além de sucesso de público, o Raça Negra foi pioneiro ao levar o pagode romântico para grandes palcos. “Eles mostraram que era possível conquistar o país sem abandonar as raízes do samba. Para quem vive essa música, é impossível não se espelhar na trajetória deles”, afirma Márcio.

Show em Belém reúne Raça Negra e Paulo Ricardo

Márcio já confirma presença no show da banda em agosto. “Com certeza estaremos lá!”, diz o músico. A programação une dois grandes nomes da música brasileira e deve atrair fãs de diferentes gerações ao Mangueirão.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Bruna Dias, repórter do núcleo de Cultura)