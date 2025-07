Preta Gil morreu em ambulância ao tentar retornar ao Brasil, diz jornal

A cantora Preta Gil, de 50 anos, faleceu em Nova York (EUA), após complicações causadas por um câncer no intestino. Segundo informações divulgadas pelo Jornal Nacional nesta segunda-feira (21/07), a artista morreu dentro da ambulância, a caminho do hospital, logo após tentar embarcar em uma UTI aérea com destino ao Brasil.

De acordo com o telejornal da TV Globo, Preta estava bastante debilitada nos últimos dias. Após receber dos médicos norte-americanos a notícia de que o tratamento experimental contra o câncer não apresentava mais resultados, ela expressou o desejo de retornar ao Rio de Janeiro para estar próxima da mãe, Sandra Gadelha, e dos amigos mais íntimos.

A informação inicial, divulgada ainda no domingo, era de que Preta havia passado mal durante o translado médico. No entanto, a cantora chegou a embarcar na UTI aérea, mas teve uma piora significativa e faleceu dentro da ambulância, que a levaria ao hospital.

A decisão de retornar ao Brasil foi tomada com a intenção de passar os últimos momentos de vida cercada pela família, após quase dois anos e meio de luta contra a doença.

O velório de Preta Gil será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público, segundo informou a família. No entanto, ainda não há uma data definida, já que o corpo da cantora permanece nos Estados Unidos, e o processo de traslado pode levar alguns dias, por conta dos trâmites legais internacionais.