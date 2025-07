No Pará, fã de Eduardo Costa é empurrada no rio ao tentar tirar foto com o cantor

Uma fã do cantor Eduardo Costa foi empurrada por um segurança ao tentar se aproximar para tirar uma foto com o artista, após um show realizado no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ação foi registrada em vídeo e ganhou repercussão nas redes sociais no último domingo (21). Veja o vídeo:

Nas imagens, é possível ver a mulher sendo repelida com um empurrão quando tenta alcançar o palco. O show aconteceu durante o evento Agrofest 2024, no sábado (20), em comemoração ao 33º aniversário do município.

Assessoria de Eduardo Costa se manifesta após repercussão

Após a repercussão do caso, a assessoria de Eduardo Costa divulgou uma nota nas redes sociais. No comunicado, informou que o artista "jamais permitiria uma situação como essa" e que o segurança envolvido não faz parte da equipe do cantor.

“Infelizmente, o local não ofereceu segurança adequada ao artista e ele precisou se proteger diante da situação de risco. A segurança disponibilizada pela organização do evento não garantiu a integridade do artista, que não tinha a quem recorrer”, diz trecho da nota.

Prefeitura de Novo Progresso não comentou o caso

Até a publicação desta matéria, a Prefeitura de Novo Progresso, organizadora do evento, não havia se manifestado sobre o episódio.

