Preta Gil deixa um filho e uma neta; saiba quem são

A cantora Preta Gil deixa um legado artístico, afetivo e também familiar. A cantora é mãe de Francisco Gil, de 29 anos, e avó de Sol de Maria, de 8, sua única neta. Ambos são frutos de relações marcantes na vida da artista e também fazem parte do universo musical e cultural do Brasil.

Quem é Francisco Gil, filho de Preta Gil

Francisco nasceu em 1995, fruto do relacionamento de Preta Gil com o ator Otávio Müller. Desde cedo, demonstrou vocação artística e seguiu os passos da família na música. É integrante da banda Gilsons, formada com o tio José Gil e o primo João Gil, netos de Gilberto Gil.

Além de cantor e compositor, Francisco é conhecido por sua discrição e por manter uma relação próxima com a mãe, frequentemente homenageando Preta nas redes sociais e em apresentações. Atualmente, ele namora com a paraense Alane Dias.

Sol de Maria, a única neta de Preta Gil

Sol de Maria é filha de Francisco Gil com a influenciadora Laura Fernandez. Nascida em 2015, ela rapidamente se tornou presença constante nas redes de Preta, que sempre se referia à neta com muito carinho. “Ela me salvou”, chegou a dizer a cantora em entrevistas.

Sol era considerada uma das maiores alegrias da artista e já acompanhava a avó em bastidores de shows e eventos, conquistando fãs por sua espontaneidade e doçura.

Relacionamentos marcantes e afetividade

Preta Gil teve dois casamentos públicos: um com o mergulhador Carlos Henrique Lima e outro com o personal trainer Rodrigo Godoy. Embora nenhum deles tenha tido filhos, a cantora manteve laços afetivos fortes com os enteados e familiares dos ex-companheiros.

O amor por Francisco e Sol, no entanto, era destaque constante em sua trajetória. Preta sempre fez questão de mostrar a importância da maternidade e da avó em sua vida.