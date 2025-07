Cantora Preta Gil morre aos 50 anos nos Estados Unidos

Morreu neste domingo (20/07) a cantora Preta Gil. Aos 50 anos, a intérprete da música "Sinais de Fogo" enfrentava um câncer desde 2023. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa. Preta estava nos EUA, onde tentava um tratamento experimental contra a doença. Ela estava hospedada em Nova York e viajava para Washington para receber o tratamento em um centro médico especializado.

Diagnóstico do câncer

Preta foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. No mesmo mês, ela começou a quimioterapia. Em abril daquele ano, a filha de Gilberto Gil teve uma sepse no quinto ciclo do tratamento e precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após a sepse, a artista fez o tratamento de quimioterapia oral, sessões de radioterapia e uma cirurgia, em agosto de 2023, em São Paulo. Depois da operação, ela precisou usar uma bolsa de ileostomia, por onde saíam as fezes, durante três meses. No fim de novembro, a mãe de Francisco Gil passou por um procedimento para a retirada da bolsa e reconstrução do trato intestinal.

No fim do ano, em dezembro de 2023, Preta Gil afirmou que o seu tratamento havia encerrado. Na época, a cantora afirmou que a cirurgia para retirada da bolsa de ileostomia era a última etapa do tratamento. A partir de então, Gil seguiria em processo de reabilitação e ficaria sob observação por cinco anos.

Um ano depois, em agosto de 2024, a intérprete de "Meu Corpo Quer Você" publicou um vídeo no Instagram contando que "o câncer voltou". Preta afirmou que estava com a doença novamente.

A recidiva da doença foi em quatro lugares do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. A cantora estava em tratamento nos Estados Unidos.

Cantora deixa um filho e uma neta

A cantora era mãe de Francisco Gil, de 29 anos, e avó de Sol de Maria, de 8, sua única neta. Ambos são frutos de relações marcantes na vida da artista e também fazem parte do universo musical e cultural do Brasil.

Francisco nasceu em 1995, fruto do relacionamento de Preta Gil com o ator Otávio Müller. Desde cedo, demonstrou vocação artística e seguiu os passos da família na música. É integrante da banda Gilsons, formada com o tio José Gil e o primo João Gil, netos de Gilberto Gil.

Preta e Francisco Gil (ReproduçãoInstagram)

Além de cantor e compositor, Francisco é conhecido por sua discrição e por manter uma relação próxima com a mãe, frequentemente homenageando Preta nas redes sociais e em apresentações. Atualmente, ele namora com a paraense Alane Dias.

Sol de Maria, a única neta de Preta Gil

Sol de Maria é filha de Francisco Gil com a influenciadora Laura Fernandez. Nascida em 2015, ela rapidamente se tornou presença constante nas redes de Preta, que sempre se referia à neta com muito carinho. “Ela me salvou”, chegou a dizer a cantora em entrevistas.

Sol era considerada uma das maiores alegrias da artista e já acompanhava a avó em bastidores de shows e eventos, conquistando fãs por sua espontaneidade e doçura.

Relacionamentos marcantes e afetividade

Preta Gil teve dois casamentos públicos: um com o mergulhador Carlos Henrique Lima e outro com o personal trainer Rodrigo Godoy. Embora nenhum deles tenha tido filhos, a cantora manteve laços afetivos fortes com os enteados e familiares dos ex-companheiros.

O amor por Francisco e Sol, no entanto, era destaque constante em sua trajetória. Preta sempre fez questão de mostrar a importância da maternidade e da avó em sua vida.

Trajetória de Vida e Carreira de Preta

Filha de Gilberto Gil, a cantora e atriz Preta Gil marcou o cenário cultural brasileiro com uma trajetória artística diversa, posicionamentos firmes e defesa de causas sociais. Sua carreira, que começou oficialmente nos anos 2000, foi marcada por pluralidade, inclusão e afeto.

Preta Gil (Reprodução / Instagram)

Nascida no Rio de Janeiro, em 1974, Preta Maria Gadelha Gil Moreira cresceu em meio à música e à cultura brasileira. Filha do cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, ela se envolveu desde cedo com os bastidores da arte. Seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter , lançado em 2003, trouxe uma mistura de ritmos que refletia sua identidade múltipla.

VEJA MAIS

Preta transitou com naturalidade entre a música pop, o axé, o samba e a MPB. Ao longo da carreira, lançou sucessos como Sinais de Fogo, Stereo e Sou Como Sou, sempre imprimindo sua personalidade forte e inclusiva.

Presença marcante na TV e no Carnaval

Além da música, Preta teve presença frequente na televisão e no cinema. Participou de novelas, filmes e programas de variedades, consolidando-se como figura conhecida do grande público. Seu bloco de Carnaval, o “Bloco da Preta”, virou tradição no Rio de Janeiro, reunindo milhares de foliões todos os anos.

Ativismo e quebra de padrões

Preta Gil também ficou conhecida por usar sua visibilidade em prol de pautas como o combate à gordofobia, a luta antirracista, os direitos LGBTQIAPN+ e o feminismo. Falava abertamente sobre aceitação do corpo, liberdade sexual e enfrentava discursos de ódio com coragem.

Amigos Carolina Dieckmann e Preta Gil dão 'selinho' durante o Bloco da Preta, que levou 500 mil pessoas ao Centro do Rio (Fernando Maia/Riotur)

Ao compartilhar sua vida pessoal nas redes sociais e na mídia, tornou-se inspiração para muitas pessoas, especialmente por promover o respeito às diferenças e o amor próprio.

Última apresentação com o pai, Gilberto Gil

Em meio à luta contra o câncer, a cantora, antes de viajar, fez uma participação especial em um show da turnê despedida de seu pai, Gilberto Gil, 'Tempo Rei', em São Paulo. Na ocasião, a cena rapidamente viralizou e emocionou não somente os fãs que estavam presenciando o momento, mas aos internautas que viram ali uma troca de afeto, carinho e respeito entre pai e filha.

Eles cantaram a música 'Drão', composta por Gilberto Gil em homenagem à mãe de Preta.