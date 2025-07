Preta Gil morreu enquanto se preparava para voltar ao Brasil, diz portal

A cantora Preta Gil, que morreu neste domingo (20), aos 50 anos, faleceu enquanto se preparava para retornar ao Brasil após uma etapa de tratamento contra o câncer nos Estados Unidos. Segundo informações do portal LeoDias, ela passou mal dentro de uma ambulância a caminho do aeroporto, chegou a ser levada de volta ao hospital, mas não resistiu.

Preta lutava contra um câncer há dois anos. Desde maio deste ano, Preta vinha sendo tratada no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova Iorque, e no Virginia Cancer Institute, em Washington.

Artista morreu em decorrência de um câncer

Aos 50 anos, a intérprete de "Sinais de Fogo" enfrentava um câncer desde 2023. No ano seguinte, a artista apresentou uma recidiva da doença em quatro lugares do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. A cantora estava em tratamento nos Estados Unidos.

Após o tratamento inicial no Brasil com quimioterapia e radioterapia, e uma cirurgia para remoção de tumores em agosto de 2024, o câncer retornou em outras regiões do corpo, levando à retomada de intervenções médicas.

Nos EUA, a artista continuou seu tratamento contra o câncer, com foco em terapias experimentais. Ela estava hospedada em Nova York e viajava para Washington para receber o tratamento em um centro médico especializado.