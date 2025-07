Namorada de filho de Preta Gil, Alane Dias fala da perda da artista: 'Vá em paz'

A ex-BBB paraense Alane Dias usou as redes sociais neste domingo (20) para prestar uma homenagem emocionada à cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos em decorrência de complicações causadas por um câncer. Alane é namorada de Francisco Gil, filho único da artista, e falou com carinho sobre a convivência com Preta.

"Um silêncio ecoa no coração de um país inteiro hoje. O Brasil admira e ama a Preta. Ela é e sempre será um símbolo de potência, especialmente para nós, mulheres. Nunca imaginei que um dia teria a honra de conhecê-la", disse Alane no texto publicado no Instagram.

Alane relembrou, ainda, o primeiro encontro com a cantora e sogra. A ex-sister contou que teve o privilégio de conviver com Preta em momentos marcantes e se comoveu com o amor e o cuidado que ela dedicava às pessoas ao seu redor. "Quando a vi pela primeira vez, tão linda, radiante, cercada de amigos e afeto, entendi o quanto era gigante."

"Tive o privilégio de conviver com sua presença em momentos que marcaram a minha vida e pude ver a forma como ela amava e cuidava de quem estava à sua volta, isso foi algo que sempre me comoveu”, completou a paraense.

Alane expressou sua admiração pela trajetória da cantora e sua gratidão: “Preta, você segue em minhas orações. Obrigada por tudo o que foi e por tudo o que é e sempre será. Vá em paz, cercada do amor que sempre semeou”.

“Hoje, penso com carinho em tudo o que ela deixou. E me uno em afeto a quem carrega sua luz, especialmente ao meu amor, o Fran, com quem tive a sorte de cruzar caminho e que hoje é abrigo dessa memória tão viva”, disse Alane.