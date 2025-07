Palco Liberal FM anima o verão em Salinópolis e reforça conexão com o público

Com muita música, alegria e presença do público, o Palco Liberal FM segue como um dos destaques do verão em Salinópolis. No último sábado (19), artistas como Markinho Duran, May Ávila e Jamile Araújo subiram ao palco, na Orla do Maçarico, garantindo uma noite memorável para moradores e turistas que escolheram curtir o verão.

Entre o público, o clima era de entusiasmo e gratidão pela iniciativa da Rádio Liberal em valorizar a cultura local. “Tudo perfeito. Um evento como esse é muito importante, porque valoriza o que temos de melhor. A estrutura está excelente e o Markinho também deu um show. Possivelmente estarei aqui no próximo final de semana, porque as atrações são imperdíveis”, contou a graduanda em Farmácia Cássia Romero, que veio de Belém com familiares para aproveitar o verão na região.

O evento, que já é tradição na programação da Liberal durante o mês de julho, também é especial para os artistas que se apresentam. Com 38 anos de carreira, sendo mais de 30 deles ao lado da Liberal, o cantor Markinho Duran emocionou o público com sucessos consagrados e destacou a parceria de longa data com o grupo de comunicação.

“Já são mais de três décadas de amizade e respeito com a equipe da Rádio Liberal. A cada ano, o carinho só aumenta. É sempre uma honra participar desse projeto, porque o palco é do artista, mas o show é do público. E aqui em Salinas, o público faz a diferença”, disse o cantor, que mesmo enfrentando problemas técnicos no transporte, conseguiu cumprir a agenda. “São Pedro até quis participar, mas no fim a chuva deu uma trégua e a noite foi linda”, completou.

O Palco Liberal FM vem se consolidando como um espaço democrático e familiar, reunindo diversas gerações em torno da música e da cultura paraense. A estrutura montada em Salinópolis recebe elogios pela organização, segurança e acessibilidade. “A vibe aqui é muito boa, clima de família mesmo. Vim com minha prima, irmão, e uma amiga. Muito legal encontrar essa festa aqui, nem imaginava”, disse Cássia que se surpreendeu ao descobrir que era a Rádio Liberal quem promovia o evento.

O funcionário público Rui Carvalho, de Belém, estava aproveitando o segundo dia da iniciativa e elogiou o evento. Para ele, a iniciativa foi ‘excelente, fantástica, tudo de bom’. Rui contou que costuma visitar o município com frequência, mas é a primeira vez que participa de uma programação como essa. Ele destacou a valorização dos artistas locais como um dos pontos altos da noite anterior. “O Markinho deu um show. Muito bom ver a cultura local sendo valorizada com tanta qualidade”, afirmou. Animado, disse que deve retornar nos próximos finais de semana para assistir aos shows de Pinduca, Adilson Moreno e Wanderley Andrade.

Programação continua no próximo fim de semana

Para quem ainda pretende aproveitar os últimos dias de julho em Salinas, a programação do Palco Liberal FM continua na próxima semana com novos nomes da música paraense. Na sexta-feira (25), sobem ao palco Bia Saudade, Renan Sanches e a tradicional Banda Sayonara. Já no sábado (26), é a vez de Bel da Resenha, Nira Duarte e o grupo Xeiro Verde animarem a noite.

CONFIRA A AGENDA DE SHOWS:

SEXTA (25/07)

Renan Sanches;

Bia Saudade;

Banda Sayonara.

SÁBADO (26/07)

Nira Duarte;

Bel da Resenha;

Xeiro Verde.

SEXTA (01/08)

Adilson Lima;

Edilson Moreno;

Pinduca.

SÁBADO (02/08)

Wanderley Andrade;

Banda Pérola Negra;

Jhef & Cia.