Preta Gil apostou em tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos

Preta Gil, faleceu neste domingo, 20, após luta contra o câncer. A cantora estava nos Estados Unidos desde maio de 2025 para dar continuidade ao seu tratamento oncológico. A decisão de buscar alternativas fora do Brasil veio após esgotar as possibilidades de cura com as terapias convencionais disponíveis no país. Os amigos mais próximos e o filho de Preta, estavam com ela em Washington, acompanhando o tratamento.

O Tratamento nos EUA: Terapia Experimental e Localização

Preta Gil está realizando um tratamento experimental focado em novas medicações e terapias que ainda estão em fase de estudo ou que não chegaram ao Brasil. Embora os detalhes específicos do tratamento não tenham sido amplamente divulgados pela cantora, sabe-se que envolve terapias inovadoras, como novas imunoterapias, terapias-alvo e anticorpos conjugados à droga.



VEJA MAIS:



A artista está sendo acompanhada por um centro de excelência em Washington, capital dos EUA, onde as pesquisas estão sendo desenvolvidas. Ela está hospedada em Nova York desde maio e precisa percorrer cerca de 400 quilômetros até Washington para realizar as sessões de tratamento. A previsão é que Preta Gil permaneça nos EUA por mais 60 dias para seguir com a medicação.

A Diferença do Tratamento em Relação ao Brasil

A principal razão para Preta Gil buscar tratamento nos Estados Unidos era a disponibilidade de terapias experimentais e drogas ainda não aprovadas ou difundidas no Brasil. Nos EUA, a agência reguladora americana (FDA) costuma aprovar drogas para tratamento de câncer com mais rapidez, o que permite que pacientes tenham acesso mais ágil a novas abordagens.

Além disso, os Estados Unidos são líderes em pesquisas com terapias celulares avançadas, como a terapia CAR-T, que modifica células do sistema imunológico para que elas reconheçam e ataquem tumores. Embora a terapia CAR-T tenha demonstrado bons resultados em cânceres do sangue, ainda enfrenta desafios com tumores sólidos como o de intestino, que acomete a cantora. No entanto, a expectativa é que novos avanços ampliem as possibilidades de cura.

Preta Gil já havia passado por cirurgia, sessões de quimioterapia e radioterapia no Brasil. No entanto, após uma fase de remissão, a doença voltou a se manifestar com metástases. Diante do esgotamento das opções no Brasil, a cantora expressou publicamente que suas chances de cura estavam fora do país. Sua situação ressalta a importância do investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas terapias no Brasil para que mais pacientes tenham acesso a tratamentos de ponta.