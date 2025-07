Amigos de Preta Gil mostram fotos da cantora nos EUA: 'Em uma só estrada somos bem mais fortes'

Amigos de Preta Gil mostraram mais registros da cantora durante o tratamento experimental que realiza nos EUA. Diagnosticada com câncer de intestino, Preta realiza o tratamento em Washington e deve permanecer no país por mais dois meses.

Nesta quinta, 17, o cantor Duh Marinho compartilhou fotos analógicas de momentos ao lado da artista. Amigos como Ju de Paulla, Malu Barbosa e Gominho também apareceram nos registros. "Em uma só estrada somos bem mais fortes", escreveu Duh na legenda.

Há uma semana, Malu publicou um texto para a amiga contando que voltaria ao Brasil para dar à luz sua filha. "Estivemos juntas em tantos momentos importantes que nem a distância vai fazer ser diferente", escreveu.

Gominho também já retornou ao País para cumprir compromissos profissionais. O apresentador escreveu uma poesia sobre o momento que vive com Preta: "Sentir a dor de uma amiga / Que me ensina a viver / ... / Sofrendo na miúda / Pra ninguém perceber / Cantar que o astral perdura / E faz a alma resplandecer".

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

A cantora está hospedada em Nova York desde maio. Para realizar o tratamento com medicação experimental, Preta precisa percorrer cerca de 400 quilômetros de Nova York até Washington, onde está localizado o centro médico especializado.