Rodrigo Simas fala sobre nu frontal em peça de teatro: 'É sempre bom'

Rodrigo Simas, de 32 anos, voltou aos palcos com a peça Prazer, Hamlet, na qual interpreta uma versão contemporânea do clássico personagem de Shakespeare. Em entrevista ao site Terra, o ator falou sobre a proposta artística do espetáculo e comentou a experiência de aparecer sem roupas em cena. Para ele, a nudez representa entrega e liberdade.

“É sempre bom. A nudez é libertadora, é o que a gente tem”, afirmou Simas, ao falar sobre a escolha de se despir no palco. “Lido bem com a nudez, mas também respeito os meus limites. Tem dia que você não está tão a fim, mas o teatro exige uma entrega completa”, completou.

Espetáculo apresenta versão ousada de Hamlet

Prazer, Hamlet é dirigida por Daniel Herz e faz uma releitura provocativa da obra de William Shakespeare. A montagem propõe uma nova abordagem para a clássica tragédia, trazendo questões atuais sobre identidade, sexualidade, corpo e poder.

O espetáculo é apresentado no Teatro Poeira, localizado em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. As sessões ocorrem às sextas, sábados e domingos, com ingressos disponíveis pela plataforma Sympla.

Rodrigo Simas ressalta processo de autoconhecimento

Durante a entrevista, o ator também refletiu sobre sua trajetória artística e pessoal. Em 2022, Simas revelou publicamente que se entende como um homem bissexual, o que, segundo ele, ampliou suas possibilidades de interpretação e conexão com diferentes personagens.

“O teatro me ajuda a me conhecer, a experimentar, a entender quem eu sou. Prazer, Hamlet me coloca em lugares que eu nunca tinha estado antes, emocional e fisicamente”, disse.

Peça marca nova fase na carreira do ator

Famoso por papéis em novelas da TV Globo, como Fina Estampa e Além do Horizonte, Rodrigo Simas vem investindo cada vez mais no teatro. Segundo ele, a escolha por projetos mais autorais e intimistas está alinhada ao momento atual da sua carreira.

“Quero estar onde eu possa me sentir inteiro, onde o trabalho faça sentido. O teatro é esse lugar”, concluiu.