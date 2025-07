'Se for sua hora, aceite', disse Gilberto Gil à filha Preta em fala tocante

“Se tiver sendo muito difícil para você e, se for sua hora, aceite.” A fala emocionante de Gilberto Gil para a filha Preta Gil marcou um dos momentos mais delicados da luta da cantora contra o câncer. A cantora morreu neste domingo (20), aos 50 anos, após uma longa batalha contra a doença.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibida em 2023, Preta contou que, durante o período mais crítico do tratamento, quando enfrentava uma sepse, sua condição era grave - embora os médicos e acompanhantes evitassem lhe contar a real gravidade. Foi o pai quem, com sinceridade e afeto, tocou diretamente no assunto e falou sobre a possibilidade da morte.

“Se tiver sendo muito difícil para você e, se for sua hora, aceite”, disse Gilberto Gil, de acordo com o relato da filha. Preta afirmou que, naquele momento, estava muito debilitada física e emocionalmente, e que ouvir aquilo do pai teve um impacto profundo.

Preta afirmou que estava extremamente debilitada física e emocionalmente, e que ouvir aquilo do pai teve um impacto profundo. “Foi ótimo ele ter dito isso para mim. Eu estava na merd*”, comentou a cantora. A fala, embora difícil, a fez refletir e entender o momento que vivia.

“Ele falou: ‘Se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando’. […] Virou uma chave na minha cabeça. […] Eu falei: ‘Não quero, não. Eu não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não!’”, relembrou Preta.