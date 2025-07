Gilberto Gil publica nota de falecimento: 'momento difícil em família'

O perfil oficial do cantor Gilberto Gil, pai de Preta, divulgou na noite deste domingo, 20, uma nota oficial informando o falecimento da cantora, aos 50 anos. O óbito ocorreu na cidade de Nova Iorque, onde Preta estava, acompanhada de amigos e da família, para o tratamento contra a doença.

De acordo com a publicação, a família está dedicada aos procedimentos necessários para a repatriação do corpo de Nova Iorque para o Brasil. "É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova lorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil", diz a nota.

A nota solicitou compreensão por parte de amigos, fãs e membros da imprensa durante este período, descrito como um "momento difícil em família". A comunicação oficial indicou ainda que detalhes sobre as cerimônias de despedida serão divulgados posteriormente, "assim que possível".