Ex-marido de Preta Gil, Rafael Dragaud lamenta morte da artista nas redes sociais

O diretor de cinema Rafael Dragaud usou as redes sociais, na noite do último domingo (20/07), para prestar uma homenagem emocionada à cantora Preta Gil, sua ex-esposa, que faleceu no último final de semana. Em uma publicação no Instagram, acompanhada de fotos dos dois juntos, ele compartilhou lembranças do relacionamento vivido no início dos anos 2000 e falou sobre a tristeza diante da perda.

Na mensagem, Dragaud expressou sua dor e revelou que, apesar do diagnóstico da artista, ainda mantinha a esperança de que ela pudesse se recuperar do câncer. “Tristeza pura. Pura. Estranha e simples. A gente, lá no fundo, sempre acha que a vida pode surpreender, e mesmo contra todos os prognósticos, eu sentia uma brechinha de esperança: vai que o tratamento dá certo, né? Ia ser tão bom! Mas… não deu… não era para ser. Mistérios, destino", escreveu.

O cineasta também recordou os momentos de felicidade ao lado de Preta Gil e destacou a leveza com que ela vivia a vida. “Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza", publicou.

Na parte final do texto, ele se despediu da cantora com carinho. “Você foi um vento feliz que soprou no meu rosto. Inesquecível. Das coisas que a gente só agradece a Deus. E no meio da tristeza, se descobre feliz. Vai com Deus, meu amor. Te amo pra sempre”, finalizou.

Preta Gil e Rafael Dragaud foram casados por alguns anos após o fim do relacionamento da cantora com o ator Otávio Müller, com quem ela teve seu único filho, Francisco. Em maio de 2024, Preta revelou em entrevista ao podcast "Mil e Uma Tretas", apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, que sofreu dois abortos espontâneos durante o casamento com Rafael.

“Eu perdi dois bebês depois que eu tive o Fran. Me separei do Otávio, casei com o Rafael e nós ficamos grávidos do primeiro filho. A gestação foi até o quinto mês. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual. Até porque, eu engravidei logo depois, mas perdi de novo, só que mais cedo, com três meses”, contou na ocasião.