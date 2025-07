'Nada vai atrapalhar minha paz': relembre declarações de Preta Gil durante luta contra o câncer

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20). Desde que recebeu o diagnóstico de câncer, em 2023, compartilhou diversas declarações que revelam como passou a valorizar ainda mais a vida e os momentos ao lado de quem amava. Abaixo, confira algumas delas:

‘Só gratidão’

“Só gratidão de poder estar passando pelo que estou passando, que não é fácil, com apoio da minha família, dos amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade”, afirmou durante o tratamento.

‘Valorizo muito a minha existência’

“Eu mantenho a minha fé através do amor que eu tenho pela vida. Valorizo muito a minha existência. Tudo isso mantém a minha fé”, comentou, em reflexão publicada no Instagram.

‘Período duro, mas muito bonito’

“Foi um período duro, mas muito bonito. É inacreditável como a nossa família se fortaleceu, se juntou ainda mais”, disse Preta Gil em entrevista ao Fantástico em fevereiro, ao falar sobre o apoio da família durante o período em que esteve internada na virada do ano.

‘Nada vai atrapalhar minha paz’

“Estamos em festa. Nada, nada, nem ninguém, vai atrapalhar minha paz e felicidade hoje, por mais que tentem!”, disse a cantora pouco depois de ser diagnosticada com câncer, ao se preparar para subir ao palco em um show na Bahia, em 2023.

‘Deus escreve certo por linhas tortas’

“Deus escreve certo por linhas tortas. Voltar aos palcos faz parte do meu processo de cura. Estou recebendo, assim como na radioterapia e quimioterapia, essa dose de cura. É uma prescrição médica: voltar ao palco, estar com a familia”, declarou ao comentar o retorno aos palcos após parte do tratamento.

‘Lidar com a finitude’

“Fé, ciência e amor. Se tenho esse privilégio, e sei que sou uma mulher privilegiada e tenho essa condição, eu vou, porque tenho muito amor à vida, a isso aqui. Sei que temos que aprender a lidar com a finitude”, comentou durante participação no Domingão com Huck, em março, ao falar sobre a busca por tratamentos avançados.

Preta Gil e a bolsa de ileostomia

“Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha! Sei que não é fácil, mas acreditem: sou grata!”.

Sobre a morte da cantora

Aos 50 anos, a intérprete da música "Sinais de Fogo" enfrentava um câncer desde 2023. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa. Preta estava nos EUA, onde tentava um tratamento experimental contra a doença. Ela estava hospedada em Nova York e viajava para Washington para receber o tratamento em um centro médico especializado.

Diagnóstico do câncer

Preta foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. No mesmo mês, ela começou a quimioterapia. Em abril daquele ano, a filha de Gilberto Gil teve uma sepse no quinto ciclo do tratamento e precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após a sepse, a artista fez o tratamento de quimioterapia oral, sessões de radioterapia e uma cirurgia, em agosto de 2023, em São Paulo. Depois da operação, ela precisou usar uma bolsa de ileostomia, por onde saíam as fezes, durante três meses. No fim de novembro, a mãe de Francisco Gil passou por um procedimento para a retirada da bolsa e reconstrução do trato intestinal.