Amiga de longa data, Carolina Dieckmann lamenta morte de Preta Gil: 'Vou viver com você aqui dentro'

Melhor amiga de Preta Gil, a atriz Carolina Dieckmann fez uma homenagem emocionada à cantora após sua morte neste domingo (20). Em uma publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto segurando a mão da artista, Carolina revelou a dor da despedida e relembrou os últimos dias ao lado da amiga.

"Eu não sei o que dizer... Tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você", escreveu. Ela contou que passou os últimos quatro dias ao lado de Preta, fazendo carinho “incessantemente” e reconheceu esse tempo como “o maior presente do mundo”, completou a atriz.

Dieckmann disse também: "Ainda tô aqui, Preta. Eu vim, eu vim", afirmou a atriz, destacando a conexão especial que sempre teve com a cantora. "Descansa, meu amor. Como você lutou... Vai ser muito difícil, mas é uma bênção o tempo que tivemos. E nosso amor é muito maior". Carolina resumiu a intensidade da amizade que unia as duas: “Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui dentro”.

Carolina Dieckmann foi a Nova York visitar Preta Gil após agravamento de saúde

Carolina Dieckmann viajou a Nova York, nos Estados Unidos, para ficar ao lado de Preta Gil após ser informada sobre o agravamento do estado de saúde da cantora. Melhores amigas há anos, a atriz fez questão de estar presente nesse momento delicado. Ela se juntou à família de Preta na cidade norte-americana, segundo informações confirmadas por pessoas próximas.

Atriz fez homenagem horas antes por conta do Dia do Amigo

Neste domingo (20), Dia do Amigo, Carolina usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionada à amiga, que faleceu aos 50 anos em decorrência de complicações causadas por um câncer. No Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado de Preta Gil e escreveu palavras carregadas de afeto: “Preta é meu colo e quem também é a dona do meu. Preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento.”