Nattan se apresenta em Bragança neste fim de semana

Para fechar o mês de julho, marcado pelo verão paraense, a Prefeitura de Bragança vai proporcionar um verdadeiro festival cultural no próximo de fim de semana. O cantor Nattan, já recuperado de um problema de saúde, retorna ao nordeste paraense como atração do Verão Bragança.

A programação começa dia 25 e segue até dia 27 de julho.

“O Nattan será uma das grandes atrações confirmadas para o nosso verão! A Prefeitura de Bragança tem trabalhado com muito empenho para garantir uma programação cultural de alto nível, valorizando não só os talentos locais, mas também trazendo grandes nomes da música nacional, como parte da política de fortalecimento do turismo e da economia criativa no município. Nos articulamos por meio de parcerias com os governos estadual e federal e organizamos nosso calendário de forma estratégica para oferecer ao povo bragantino e aos visitantes uma temporada inesquecível, com segurança, estrutura, valorização da cultura regional e oportunidades de geração de renda para empreendedores locais”, disse Maryllin Oliveira, Secretária de Turismo de Bragança.

O cantor se apresenta na Praça dos Eventos no dia 25. NO dia 26, na Orla do Rio Caeté, a apresentação será de Alex Ribeiro. Já na Praia de Ajuruteua, no dia 26 terá shows de DJ Ângelo Ribeiro e Markinho Duran, e dia 27, terá DJ Lucas Souza e Tom Mix.

No Mirante de São Benedito o - Carimbó Beneditas Batuque se apresenta dia 27.

“A Prefeitura de Bragança tem feito investimentos estratégicos em cultura e lazer durante o verão, compreendendo a importância desse período para o fortalecimento da identidade local, o estímulo ao turismo e o aquecimento da economia. Valorizamos os artistas bragantinos com espaço na programação oficial, promovemos eventos tradicionais como o Concurso Miss e Mister Ajuruteua, e realizamos shows com artistas de projeção nacional e regional, garantindo diversidade cultural e entretenimento de qualidade para todos os públicos. Além disso, estruturamos os espaços públicos de lazer, como orlas, praças e praias, com ações voltadas à segurança, acessibilidade e bem-estar. Também incentivamos atividades esportivas, oficinas culturais, ações educativas e campanhas, fortalecendo o verão como um tempo de convivência, cidadania e pertencimento. Nosso compromisso é com um verão inclusivo, seguro e culturalmente vibrante, que celebre a beleza e a tradição de Bragança!”, acrescentou a Secretária.

Para além das programações culturais, terão ainda agendas esportivas, com torneios de Beach tennis, Futevôlei, Basquete, Futebol de Areia e Vôlei de Praia.