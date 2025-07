Bragança celebra aniversário de 412 anos com investimentos e programação gratuita

O município de Bragança, na região do Salgado, é um dos mais antigos do Pará. Nesta terça-feira (8), a cidade celebra 412 anos de história, e recebe diversas obras para melhorar a infraestrutura, com mudanças nas orlas, pintura, entre outros. Além disso, também está prevista para este mês a entrega de três unidades básicas de saúde. Para comemorar o aniversário, a cidade receberá, entre os dias 8 e 11, shows gratuitos, atrações religiosas, manifestações populares e ações voltadas ao fortalecimento do turismo regional.

De acordo com Mário Júnior, prefeito de Bragança, as obras irão melhorar as orlas, que ganharão uma manutenção geral com pintura do guarda-corpo. A pintura dos quiosques também será refeita, com reposição de material e também melhorias na iluminação, que agora será com LED 100%. “Isso irá melhorar a questão dos banheiros e toda a questão de limpeza no entorno da orla do rio Caeté”, afirma o prefeito.

“Na orla de Ajuruteua, nós estamos refazendo também na mesma linha, mas ampliando a iluminação pública para que tudo seja 100% LED”, acrescenta o gestor. No âmbito da saúde, as obras das unidades básicas de saúde do Centro, Emboraí Grande e Cajueiro estão com entrega prevista para o mês de julho.

Foi realizada a limpeza da área urbana e das grandes vilas, além da operação tapa-buraco e de recapeamento asfáltico. Na iluminação pública, o objetivo é substituir as lâmpadas antigas e aumentar a quantidade de iluminação em LED.

E para o futuro, Mário Júnior explica que foi assinada a ordem de serviço para duas unidades básicas de saúde, uma no bairro Taíra e outra no bairro da Vila Sinhá. Foi assinada também a ordem de serviço da oficina ortopédica, com produção de órtese e prótese em Bragança. “Estamos caminhando para finalizar uma creche do programa Creche Por Todo Pará e um centro especializado em reabilitação tipo 3 para atender deficiência auditiva, intelectual e física”, acrescenta.

“Estamos trabalhando e vamos entregar agora a Usina da Paz junto com o governo do Estado. Além da Usina da Paz, vamos entregar a policlínica da faculdade de medicina, que é uma parceria da Prefeitura, do Governo do Estado e da AFYA, que é a faculdade de Medicina”, diz o prefeito Mário Júnior.

Expectativa do dobro de turistas

A cidade está na rota do mapa brasileiro de turismo e é um dos destinos mais procurados por paraenses e visitantes de outros estados. Para Mário Júnior, a expectativa é receber o dobro de turistas em relação ao quantitativo do ano anterior (2024). “Vamos ter várias atrações culturais com shows, com bandas nacionais e apoio do Ministério do Turismo e Governo do estado, para atrair visitantes. Vamos estar com atrações culturais tanto na orla e praça de eventos de Bragança, como também na praia de Ajuruteua”.

O prefeito indica alguns destinos turísticos. “Temos a praia de Ajuruteua, temos rios, igarapés, casarões antigos, Museu da Marujada, Liceu de Música, Museu de Arte Sacra que fica na capital de Bragança. Igrejas históricas, temos o Mirante de São Benedito para poder visitar, a Vila Que Era onde surgiu a nossa cidade, onde Bragança foi fundada”.

As mudanças para tornar a cidade melhor, com mais atrativos, limpeza e organização, tem como foco melhorar o fluxo de recursos no comércio, para movimentar também restaurantes e bares. “A questão da hotelaria é forte na cidade, e também movimentar corretores para alugar casas para o período de veraneio e adquirir imóveis em Bragança”, finaliza Mário Júnior.

Confira a programação cultural

Terça-feira (8)

Carabao

Arraial do Pavulagem

Praça de Eventos

Quarta-feira (9)

Nattan

Praça de Eventos

Quinta-feira (10)

Show gospel com Jefferson & Suellen

Praça de Eventos

Sexta-feira (11)

Show de música católica com Tony Allysson

