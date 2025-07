Cantora paraense homenageia Marília Mendonça em show especial em Belém

Fãs paraenses da eterna Rainha da Sofrência têm um encontro marcado neste próximo sábado (19), em Belém, no show de tributo à Marília Mendonça, realizado pela cantora Camila Castro, 31 anos. A apresentação acontece na cervejaria Cabôca e promete ser carregada de emoção, com a interpretação dos maiores sucessos da artista.

Apaixonada por Marília Mendonça desde o início da carreira, Camila Castro explica que pensou no show como um especial para ser cantado nos bares de Belém, mas que acabou se tornando um tributo ao legado da sertaneja, que nos deixou em 2021.

“O show foi feito pela primeira vez no dia 27 de fevereiro de 2022. Mas foi começou a ser planejado e escrito antes da morte da Marília. O intuito não era fazer um Tributo, e sim um 'Especial Marília Mendonça'. Virei fã da Marília em 2015. Havia ganhado de um conhecido um CD comercial dela, que ele havia trazido de Goiânia. Me apaixonei pela potência vocal. Me identifiquei com a sonoridade e executar esse repertório é uma honra. O faço com muito carinho e respeito. Acho que pra todo mundo que viveu a febre Marília, sente saudade. Todo mês tinha um hit novo. Uma turnê, uma novidade boa”, recorda Camila.

Camila conta que sempre viveu rodeada de música desde a infância e que cantar acabou sendo um caminho natural — o qual ela leva com o máximo de autenticidade para os palcos.

“Sempre gostei da música, não lembro de uma data pela qual me apaixonei por ela. Tenho lembranças de infância, onde eu pedia pra minha mãe ler cantando as histórias que ela contava na hora de dormir. Ou quando eu saí da aula de violão, porque achava chato não ter voz na música (risos). Cantar sempre esteve presente, mas na prática foi aos 8 anos na igreja. A partir dos 17, comecei a cantar em bares e eventos. Onde sigo até hoje. Com algumas composições guardadas, venho organizando a vida e o tempo pra colocar algumas coisas no mundo, com carinho, paciência e com a minha cara”, declara.

O legado de Marília Mendonça

Camila Castro destaca a admiração que sente pelo caráter forte e inspirador de Marília, o qual influenciou mais mulheres a ousarem se lançar no mundo da música.

A cantora destaca a forte inspiração e admiração que sente pelo legado de Marília para as mulheres (Foto: Divulgação)

“O empoderamento feminino dentro da música, após a Marília, foi um fato. Na época em que ela estourou pro Brasil, não só eu, mas várias outras cantoras também tiveram mais força pra colocar a cara dentro do mercado musical, que infelizmente ainda não se abriu para as mulheres. O caminho é estreito, mas a mulherada, não só do sertanejo, em geral, tem entendido que o espaço vale pra nós também! É arregaçar as mangas, porque o que é difícil pra um homem, é três vezes mais pra uma mulher, e a gente dá conta”, reforça a cantora.

De acordo com a artista, os desafios de ser cantora no gênero sertanejo ainda são grandes e precisam ser discutidos de forma clara, para que mais mulheres, como Marília Mendonça, possam ganhar espaço no mercado.

“O mercado musical ainda impõe muitos desafios para nós, mulheres, especialmente em segmentos como o sertanejo, que historicamente foram ocupados majoritariamente por homens. Existe uma luta constante pela equidade, e embora tenhamos conquistado muitos espaços, ainda falta muito para que sejamos vistas e tratadas com a mesma naturalidade e respeito. A verdade é que ser mulher no mercado musical é também enfrentar o machismo estrutural que atravessa todo o mercado de trabalho. Dizer isso não é se vitimizar, é apenas jogar luz sobre uma realidade que muitas vezes é ignorada. Eu acredito que trazer essa discussão com leveza, mas com firmeza, é um passo importante para que mais pessoas, principalmente quem consome e movimenta a cena, passem a refletir sobre os caminhos que ainda precisamos construir para que a equidade de gênero seja uma realidade, e não apenas uma promessa”, pontua.

Apesar de jovem, Camila Castro já tem cerca de 14 anos cantando na noite paraense, com músicas autorais e interpretações de seus artistas favoritos. Para o tributo à Marília, a paraense preparou um repertório especial, que promete agradar muito aos fãs.

“O especial Marília tem no repertório os maiores sucessos da cantora e também da grande compositora que ela foi. Antes de ela estourar, todos os sucessos na voz de Henrique Juliano, Safadão e outros da época, eram composições dela. Ou havia parceria dela nas composições. Então pode esperar só sucesso”, garante.



Serviço:

Camila Castro faz Tributo à Marília Mendonça

Data: 19 de julho

Horário: 20h

Local: Cervejaria Cabôca

Endereço: Boulevard Castilhos França, 550, Campina, Belém