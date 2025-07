Gominho fala sobre morte de Preta Gil e destaca legado da artista: 'Ela sabia viver'

O apresentador Vinicius Gomes da Costa, mais conhecido como Gominho, se despediu da cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20/07), aos 50 anos, em Nova York (EUA), após enfrentar complicações causadas por um câncer no intestino. Em entrevista ao Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (21/07), o comunicador e melhor amigo da artista relembrou a intensidade com que a cantora viveu a vida.

"Eu pensava que, se ela tivesse mais cinquenta anos de vida, viveria com a mesma intensidade, porque ela sabia viver. Isso é um grande exemplo para mim: viver nossa verdade, encarar a vida como ela é. Mas ela está bem, eu sei que ela está bem, ela está melhor do que estava aqui. Tenho certeza absoluta disso."

Declarações nas redes sociais

No perfil oficial do X (antigo Twitter), Gominho compartilhou reflexões sobre o luto e a despedida da amiga. Em uma das postagens, escreveu: "A vida não dá trégua!". Em outra, falou sobre serenidade: "Tão é a sabedoria do silêncio interno!".

Em janeiro de 2023, ao saber do diagnóstico da amiga, Gominho tomou a decisão de pedir demissão do trabalho. Ele também devolveu o apartamento que alugava em Salvador e mudou-se para o Rio de Janeiro para cuidar de Preta pessoalmente. "Amiga, estou indo morar com você", contou ele à época.