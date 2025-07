Colonoscopia: saiba como é o exame que detecta câncer colorretal que matou Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu no último domingo (20/07), aos 50 anos, após um longo tratamento contra o câncer colorretal. A artista foi diagnosticada com a doença no início de 2023, após apresentar sintomas como sangramento, vômito e desmaios. Exames revelaram a presença de um adenocarcinoma no reto, um dos tipos mais comuns de tumor maligno no intestino.

A colonoscopia, principal exame para diagnóstico e prevenção desse tipo de câncer, foi fundamental para identificar o problema. A morte de Preta Gil reacende o alerta sobre a importância da detecção precoce da doença.

O que é a colonoscopia e para que serve?

A colonoscopia é um exame endoscópico que permite a visualização interna do reto, do intestino grosso e da parte final do intestino delgado. Realizado com um tubo flexível que possui uma câmera na ponta, o equipamento é introduzido pelo ânus, permitindo ao médico examinar a mucosa intestinal em detalhes.

O exame é indicado para rastrear e prevenir o câncer colorretal, mas também é utilizado para investigar sintomas intestinais e diagnosticar doenças inflamatórias, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

Apesar de ser um procedimento simples, ele exige preparo intestinal prévio e é feito com sedação. O paciente dorme durante o exame, que dura entre 20 e 40 minutos. Não há dor durante a colonoscopia, mas é comum algum desconforto com gases após o procedimento, facilmente resolvido com medicamentos.

Quando fazer a colonoscopia

A recomendação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia é que o exame seja realizado a partir dos 45 anos, mesmo que a pessoa não apresente sintomas. Essa orientação foi atualizada diante do aumento do número de diagnósticos de câncer colorretal em pessoas mais jovens.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) ainda recomenda o início da triagem aos 50 anos, mas o ideal é conversar com um médico para avaliar o melhor momento de realizar o exame.

Caso o resultado da colonoscopia seja normal, o rastreio pode ser repetido a cada dez anos. No entanto, pacientes com histórico familiar de câncer no intestino ou doenças inflamatórias podem precisar repetir o exame com mais frequência, a cada cinco anos, por exemplo.

Em famílias com casos precoces da doença, a recomendação é iniciar a triagem ainda mais cedo. Se a mãe de um paciente foi diagnosticada com câncer colorretal aos 40 anos, por exemplo, o filho deve realizar o exame dez anos antes da idade em que o parente foi diagnosticado, ou seja, aos 30 anos.

Sinais de alerta para o câncer colorretal

Alguns sintomas podem indicar a presença de lesões ou tumores no intestino. É importante procurar ajuda médica caso surjam sinais como:

Sangue nas fezes

Mudanças no hábito intestinal (alternância entre diarreia e prisão de ventre)

Dores abdominais persistentes

Perda de peso sem explicação

Fraqueza e anemia

Sensação de massa ou inchaço abdominal

Alterações no formato das fezes

A presença desses sintomas não significa necessariamente câncer, mas exige investigação.

Como prevenir o câncer colorretal

A prevenção do câncer colorretal está diretamente ligada a hábitos de vida saudáveis. Manter uma alimentação equilibrada e rica em fibras, evitar o consumo excessivo de carnes vermelhas e alimentos ultraprocessados, reduzir o açúcar e o álcool e parar de fumar são medidas que ajudam a diminuir o risco da doença.

A prática regular de atividades físicas também contribui para a saúde do intestino. Além disso, fazer check-ups médicos com regularidade e seguir as orientações para a realização da colonoscopia são ações fundamentais para detectar a doença ainda em fases iniciais — quando as chances de cura são maiores.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)