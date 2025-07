Carolina Dieckmmann fala de últimos momentos de Preta Gil: 'Não sentiu dor e estava com muito amor'

A atriz Carolina Dieckmmann que estava ao lado de Preta Gil nos últimos dias, contou como foram os últimos momentos de vida da artista: "Ela não sentiu dor e estava com muito amor".

Carol deu o depoimento em entrevista ao Estúdio i, da Globo News, na tarde desta segunda-feira (21). A atriz esteve com a amiga nos últimos quatro dias de vida da cantora.

Preta morreu neste domingo (20), durante tratamento de câncer no intestino.

"Passei os últimos dia fazendo carinho nela. Foi a gente debruçada sobre ela. Amando profundamente em todos os minutos", contou Carolina, que se emocionou bastante durante seu depoimento.

Carolina contou que, quando decidiu ir para os Estados Unidos visitar a amiga, "não tinha nada muito grave acontecendo". "Além, claro, da Preta estar fraca por causa do tratamento. Mas quando eu cheguei lá, a situação já tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram... Ela foi indo, sabe?", disse.

"A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos e cercada de muito amor, Andreia. Muito amor, muito mesmo", explicou.

A atriz contou que, além dela, Preta estava cercada da neta, Sol, do filho, Francisco, e da madrasta, Flora.

Carol aproveitou para elogiar a forma como Preta encarou todo o tratamento. E falou sobre toda união dos amigos e familiares em torno dela: "Desde que a gente descobriu a doença, ela teve esse amor ao redor dela. E a gente sabe que é uma doença em que muitas pessoas acabam sendo abandonadas, né? A própria Preta tem uma história horrorosa com o ex-marido, que a abandonou."

"Então é muita dor... já vem a dor da doença, e ainda a dor do abandono, das pessoas se afastando. Mas com a Preta foi o contrário. Tirando esse episódio do ex-marido, todo o resto se aproximou. Ninguém arredou o pé."

"Ela viveu o que ela pode. Ela viveu muito intensamente. A Preta era isso, qualquer brecha que a doença desse pra ela, ela aproveitava com muito amor", seguiu a atriz.

Carolina disse também que Preta "foi até onde ela pode [no tratamento contra a doença]. Ela não desistiu."

A atriz encerrou a entrevista dizendo: "Ela partiu com muito amor".