Quem foi Pedro Gil, o primeiro filho de Gilberto Gil que morreu antes de Preta Gil?

A cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, após uma intensa batalha contra o câncer colorretal, foi a segunda filha perdida por Gilberto Gil. Antes dela, o cantor e ex-ministro da Cultura já havia enfrentado o luto precoce do filho primogênito, Pedro Gil, morto tragicamente em 1990.

A morte de Preta, 35 anos após o falecimento de Pedro, aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, onde estava desde maio para realizar um tratamento de câncer. Ela foi diagnosticada com a doença no intestino em 2023.

Quem era Pedro Gil?

Pedro Gil foi o primeiro filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, com quem o artista baiano teve outros dois filhos, incluindo Preta. Nascido em 1970, em Londres, durante o exílio do pai por conta da ditadura militar no Brasil, Pedro cresceu em meio ao universo musical. Ainda adolescente, já mostrava talento com a bateria, chegando a se apresentar ao lado do pai no histórico Rock in Rio de 1985.

Gilberto Gil já havia perdido Pedro Gil, seu filho mais velho, antes da morte de Preta Gil. (Instagram/@pretagil)

Além da parceria com o pai, Pedro também integrou a banda Egotrip, um dos nomes promissores da música pop brasileira nos anos 1980, conhecida pelo hit "Viagem ao Fundo do Ego". No entanto, a carreira promissora foi interrompida de forma repentina.

Em janeiro de 1990, aos 19 anos, Pedro Gil perdeu a vida em um acidente de carro enquanto viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro. A morte abalou profundamente Gilberto Gil, que ao longo dos anos mencionou o filho em canções e entrevistas.

Preta Gil perdeu o irmão em 1990, ele estaria completando 55 anos (Reprodução / Instagram @pretagil)

Em conversa com Pedro Bial, em 2024, Gil falou sobre a dor da perda: "Eu tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, do filho ir antes do pai. Isso é duro", relembrou, emocionado.

Em maio deste ano, Preta Gil usou seu Instagram para prestar homenagem ao irmão. "Hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado Pedrão nessa existência. Ele permanece em mim de várias maneiras. Te amo pra sempre", escreveu na legenda da publicação.