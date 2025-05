Preta Gil presta homenagem a irmão morto em acidente de trânsito

A cantora Preta Gil fez neste sábado, 17, uma homenagem comovente ao irmão Pedro Gil, que completaria 55 anos. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou fotos da infância e escreveu um texto afetuoso relembrando a trajetória do músico, morto em um acidente de carro em 1990, aos 19 anos.

"Hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado Pedrão nessa existência. Ele permanece em mim de várias maneiras. Te amo pra sempre", escreveu Preta na legenda da publicação.

A postagem gerou comoção entre seguidores e amigos famosos, que enviaram mensagens de carinho. Entre os comentários estavam os de Ivete Sangalo, Zezé Motta e Patrícia Pillar.

Quem era Pedro Gil?

Pedro Gadelha Gil Moreira era o filho mais velho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha. Nascido em Londres em 1970, durante o exílio do pai por conta da ditadura militar, ele seguiu carreira musical como baterista da banda Egotrip, com a qual se apresentou no Rock in Rio de 1985.

A vida promissora do jovem músico foi interrompida tragicamente em janeiro de 1990. Ele voltava de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro quando sofreu um grave acidente. Internado em estado crítico, Pedro morreu dias depois.

Gilberto Gil também relembrou o filho com uma publicação nas redes sociais, postando fotos antigas ao lado do primogênito.