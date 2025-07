Gilberto Gil atualiza informações sobre velório de Preta Gil

O velório da cantora Preta Gil ocorrerá no Rio de Janeiro e será aberto ao público. A informação foi confirmada por Gilberto Gil por meio de um story publicado no Instagram nesta segunda, 21. A artista, que tratava de um câncer de intestino desde 2023, morreu por complicações da doença no domingo, 20.

Segundo o cantor, ainda não há previsão para a repatriação do corpo da artista ao Brasil. Preta morreu em Nova York, Estados Unidos, local em que estaria morando por conta de um tratamento contra o câncer que realizara no país.

Família de Preta Gil

Preta é filha de Sandra Gadelha, de 77 anos, e Gilberto Gil, de 83 anos. A mãe da cantora foi casada com o ícone da MPB entre 1969 e 1980. Ela foi inspiração da música Drão, de Gilberto Gil, cantada por Preta durante a turnê Tempo Rei. Confira o momento aqui.

Também com Sandra, Gil teve dois outros filhos, Maria e Pedro Gil. Por parte de pai, ela é irmã de Bela, Bem e José Gil, filhos de Flora Gil. Nara Gil e Marília Gil também são irmãs mais velhas de Preta, de relacionamentos anteriores.

A veia artística da família segue pulsando no filho de Preta Gil, Francisco Gil, que faz parte do grupo de MPB Os Gilsons, junto com o tio e o primo. Filho de Preta com o ator e humorista Otávio Müller, com quem a cantora foi casada. O relacionamento durou de 1990 a 1995, mas, apesar do fim, uma grande amizade se manteve.

Em 2015, Francisco teve uma filha, chamada Sol de Maria, em homenagem à música de Gilberto Gil. A bisneta de um dos mais importantes nomes da MPB é fruto do relacionamento de Francisco com a modelo e atriz Laura Fernandez, que se encerrou em 2020.