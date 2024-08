Gilberto Gil compôs Drão para ex-mulher, mãe de Preta Gil; saiba quem é

Em vídeo de Gilberto Gil em uma edição do Programa Livre de Serginho Groisman, exibido em 1997, que circula nas redes sociais, o artista é perguntado por uma jovem participante qual é o significado da palavra "drão" e qual a história da canção gravada por Gil no álbum Banda Um, de 1982.

"Drão vem de Sandrão, que vem de Sandra, que foi casada comigo. Mãe do Pedro, mãe da Preta, mãe da Maria. Grande companheira, grande amiga. Quando nós nos separamos, aí então foi que fiz a música. Ela é grande e forte, então lá em casa, na intimidade, o apelido dela é Drão, vem de Sandrão", explicou o músico. Sandra Gadelha foi casada com Gilberto Gil de 1969 a 1980, e completou 78 anos nesta quinta-feira (15/8).

Sandra teve com Gil os filhos Pedro, já falecido, Preta e Maria (Instagram Preta Gil/ Reprodução)

Gilberto Gil, de 82 anos, anunciou que realizará a última turnê de sua carreira em 2025. A informação foi divulgada pelo artista em uma coletiva de imprensa no centro de São Paulo. Belém está entre as cidades que receberão a turnê, com apresentação marcada para o dia 9 de agosto no Estádio Mangueirão.