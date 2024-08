Gilberto Gil anuncia última turnê em 2025; Belém está entre as cidades

O cantor Gilberto Gil, 82, anunciou que realizará a última turnê de sua carreira em 2025. A informação foi divulgada pelo artista em uma coletiva de imprensa no centro de São Paulo na tarde desta terça-feira (06/8). Belém está entre as cidades que receberão a turnê, com apresentação marcada para o dia 9 de agosto no Estádio Mangueirão.

Intitulada “Tempo Rei”, a turnê percorrerá nove cidades brasileiras, começando em Salvador no dia 15 de março e terminando em Recife no dia 22 de novembro.

“Há muito tempo venho pensando em desocupar o meu tempo. E o amadurecimento para que se decidisse se esse ciclo todo chegaria ao final foi uma decisão normal, do próprio passar do tempo, que foi nos convencendo que era preciso chegar uma hora e dizer: ‘Chega de tanta correria por aí’”, explicou Gil na coletiva.

O cantor também ressaltou que o nome da turnê faz referência a uma de suas músicas. “É o nome de uma música, esse reinado eterno do tempo, essa coisa, esse Deus estranho, extraordinário, regente da nossa vida, como todos os outros deuses são, mas o tempo, mais do que qualquer outro, acrescentou o artista.

Rafael Dragaud, diretor artístico da turnê, afirmou que o público pode esperar uma revisão das seis décadas de carreira do cantor. “Esse show é o show de um artista que também representa uma visão de Brasil. Você entende Brasil por meio de Gilberto Gil”, declarou.

Sobre a venda dos ingressos

A pré-venda dos ingressos começará no dia 19 de agosto de 2024, a partir das 10h, e ficará disponível até o dia 22 no Eventim. Terão acesso a essa fase de compra somente as pessoas que possuírem cartão Ourocard. A venda para o público geral será iniciada no dia 22, a partir das 12h, também pelo Eventim.

Confira as datas e locais das apresentações:

15 de março de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova;

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena;

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena;

11 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque;

12 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque;

07 de junho de 2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha;

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - Arena MRV;

05 de julho de 2025 - Curitiba - Ligga Arena;

09 de agosto de 2025 - Belém - Estádio Mangueirão;

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO);

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall.