Aos 82 anos, Gilberto Gil anuncia que irá se aposentar

Aos 82 anos, o cantor Gilberto Gil anunciou que vai se aposentar dos palcos em 2025, após uma turnê de despedida. O artista vai fazer apresentações no Brasil, Estados Unidos e Europa, em seguida - assim como Milton Nascimento - vai seguir trabalhando com a música, mas distante dos shows.

A carreira de Gilberto Gil iniciou nos anos 60, na Bahia. Em seguida, com a paritipação em festivais de música, o artista baiano foi se tornando conhecido no Brasil. Junto a nomes como Caetano Veloso e Gal Costa, ele foi um dos precursores do Tropicalismo.

Com mais de 60 anos de carreira, o cantor foi responsável por produções importantes para a música brasileira. Dentre os álbuns, estão: Expresso 2222, Refavela, Refazenda e Realce. Seu último trabalho com músicas inéditas, "Ok, Ok, Ok", foi lançado em 2018.