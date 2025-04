Ex-BBBs estão confirmados em reality de 'pegação'

O novo 'De Férias Com O Ex Caribe Vip' apresentou seus participantes. Entre os velhos conhecidos do reality, entre ex-BBBs, tem tembém os que fazem as suas estreias, como Nizam e Natália Deodato.

O elenco do programa da MTV e Paramount+, tem também: Álec Guímel, André Pereira, Aryan Almeida, Clau, Cristal Felix, Laís Melo, Manoel Rafaski, Martina Sanzi, Matheus Freire e Polidoro.

Nesta nova temporada no Caribe, doze solteiros curtem suas férias com muitas aventuras, dates, festas, em um paraíso tropical, mas também enlouquecem com a expectativa de receber seus exs nos momentos mais inapropriados. O Tablet do Terror também está de volta e no comando de tudo.

VEJA MAIS

Com estreia marcada para 22 de maio, o 'De Férias Com O Ex Caribe Vip' é exibido sempre as quintas-feiras, primeiro no Paramount+ e, às 21h10, na MTV.

O reality de pegação é a versão de um dos formatos de maior sucesso da MTV em todo mundo: Ex on The Beach, criado na Grã Bretanha, em 2014, e que conta com mais de 10 temporadas e spin-offs como, Celeb Ex In The City e Ex On The Beach: Body SOS. O formato gerou versões locais de igual sucesso como Ex On The Beach, nos Estados Unidos, Itália e Polônia; La Venganza de los Ex e La Venganza de los Ex VIP, no México; De Ferias Com O Ex Brasil, De Férias Com O Ex Brasil: Celebs, De Férias Com o Ex Caribe, De Férias Com O Ex Diretoria, no Brasil; e Ex On The Beach Double Dutch, nos Países Baixos e Bélgica.