VÍDEO: participante do De Férias com o Ex 'broxa' na cama com Lumena

A ex-BBB Lumena viveu um momento constrangedor no reality show De Férias com o Ex: Diretoria (MTV). A situação ocorreu quando o participante Cleber broxou ao tentar transar com ela.

Na exibição recente do programa, as imagens mostram que Cleber ficou animado em ir para a cama com Lumena, mas quando chegou o momento de iniciar uma relação sexual, tudo deu errado.

“Falei: 'Po'. Olhei para baixo e falei: 'Moleque, me ajuda aí. Não faz isso comigo agora, não’”, explicou "Não tinha como. Falei, ‘Lumeninha, tentamos, é isso. Vamos tentar outro dia se você quiser, mas agora não vai ter como’", lamentou o participante.

Antes da tentativa de sexo acabar frustrada, um take do programa mostrou Cleber animado com a possibilidade de transar com Lumena. "Lumeninha veio pedir uma conchinha. Eu falei: 'É hoje, pai'", comemorou.