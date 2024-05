Ex-BBB Lumena revela ter sofrido aborto espontâneo e recebe mensagens de apoio na web

Lumena Aleluia usou as redes sociais, no último domingo (12/5) de Dia das Mães, para compartilhar com os seguidores que sofreu um aborto espontâneo em 2022. A ex-BBB publicou imagens de ultrassom e disse estar curada das “dores emocionais e físicas” causadas pela interrupção precoce da gravidez.

A ex-sister iniciou dizendo que chegou ser mãe por alguns meses, e, decidiu que somente agora seria o momento certo para revelar o ocorrido. “Dividir com isso com vocês, faz parte do fechamento de um ciclo muito importante em relação a esse capítulo da minha vida”, disse Lumena.

Em seguida, Lumena escreveu que viveu a etapa em silêncio e buscou dividir o ocorrido com pessoas próximas. “Guardo ainda em mim o sonho de ser mãe. Sem qualquer romantização, acredito fielmente na potência dessa experiência para qualquer ser humano. Parabéns a todas as corajosas”, finalizou.

Nos comentários, a ex-BBB recebeu muito carinho e apoio dos internautas. “Você não foi. Você É mãe”, disse uma seguidora. “Lindo ver sua vulnerabilidade, preta. Te admiro por isso”, escreveu um segundo.