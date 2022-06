Ex-’BBB’ Lumena se desespera ao encontrar saco com fezes na porta de casa: ‘Triste’

A participante do “BBB 21”, Lumena Aleluia, encontrou dois sacos de fezes na porta de sua casa em São Paulo. Chorando, a DJ desabafou ontem (16) nas redes sociais e disse que acionou sua advogada.

"Não vou ficar mais calada diante de tantas agressões acontecendo na minha vida, não aguento mais passar por isso", declarou.

Muito abalada, a artista contou que foi o subsíndico que a acordou para a alertar sobre o que havia acontecido. "Foi bizarro. Eu estava dormindo quando o subsíndico me acordou buzinando. Quando abri a porta estava lá, uma cena bizarra, dois sacos com muitas fezes", completou.

Ela ainda disse que vai dar um tempo de São Paulo para se recuperar da situação. "Estou indo para Salvador, vou dar uma espairecida. Não estou bem. Só consigo dizer isso. Na rua nunca vivenciei nada, muito pelo contrário. Vou tentar dar uma renovada na vibe, mas me derrubaram hoje com isso. Tinha muito tempo que não ficava triste assim. Uma coisa é aguentar o bagulho na internet, já me acostumei, mas na porta de casa?. Na rua nunca recebi retaliação, as pessoas me abraçam e me dão a chance de apresentar novas versões. Nunca tinha acontecido algo que me abalasse assim. Vou ver minha mãe, ficar um pouco com ela, não estou sabendo o que pensar. Não tô bem", lamentou.

Lumena Aleluia ficou marcada por sua participação polêmica no “BBB 21”. Ao lado de nomes como Karol Conká, Nego Di e Projota, formou um grupo que ficou conhecido na web como “gabinete do mal”, acusado de praticar violência psicológica contra outros participantes, como Lucas Penteado, que chegou a desistir do programa, e Carla Diaz. Todo o grupo foi eliminado com alto índice de rejeição.

Em nota enviada pela empresa responsável pela gestão da carreira da artista, foi reforçada a procura da Justiça para punir quem a atacou. A artista está sendo confortada por familiares e amigos.