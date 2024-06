Preta Gil faz primeiro show grande após tratamento: 'Quero celebrar com vocês a minha cura'

Preta Gil celebrou seu primeiro grande show após a sua cura contra o câncer. "É o meu primeiro show grande depois de ficar quase um ano em tratamento, e estou curada. Muito feliz de receber o carinho de vocês", disse a cantora.

Logo depois ela cantou "Sinais de fogo" e faz um apelo contra a homofobia, pedindo empatia: "Quero celebrar com vocês a minha cura, mas tem uma coisa que ainda não tá curada, que é a homofobia".

A cantora foi bastante aplaudida.

Preta se apresentou neste sábado (1º), no TIM Music Rio, festival com uma série de shows gratuitos na praia da Zona Sul do Rio de Janeiro. O show foi nas areias de Copacabana, com transmissão ao vivo na plataforma Globoplay e no canal Multishow,

No palco, a baiana cantou sucessos de sua carreira e do “Baile da Preta”, como “Stereo” e “Decote”. Ao iniciar seu show, ela já brincou com os fãs: "Estou vestida, mas para vocês, meus fãs, vou estar sempre nua".