Pssica, minissérie da Netflix gravada no Pará, estreia dia 20 de agosto; veja o trailer

Nesta terça-feira, 22, a Netflix divulgou o trailer oficial e as primeiras imagens da minissérie brasileira Pssica, gravada no Pará. A produção de quatro episódios, estreia em 20 de agosto. Pssica, que é baseada no livro do paraense Edyr Augusto, é repleta de drama e ação, além de mergulhar em uma experiência intensa e imersiva na região Norte do Brasil.

Dirigida por Quico Meirelles, com um episódio dirigido e produzido por Fernando Meirelles (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), a minissérie foi filmada em Belém, no Pará.

VEJA MAIS

A trama conta a história de de personagens cujas vidas se entrelaçam de maneira inesperada nos rios da Amazônia atlântica. Janalice (Domithila Cattete), uma jovem raptada pelo tráfico humano, Preá (Lucas Galvino), que precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d'água" (criminosos que atuam nos rios da região) e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte de sua família, tentam sobreviver à "pssica" (maldição) que acreditam ter sido lançada sobre eles.

"Conheci o livro há alguns anos e percebi que a leitura me apresentou para temas urgentes e uma realidade que precisa ser discutida. Estou realizada ao saber que agora vamos lançar essa minissérie para que mais pessoas conheçam essas histórias", conta Andrea Barata Ribeiro, produtora de Pssica.

Pssica tem criação e roteiro de Bráulio Mantovani (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas, produção de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, e coprodução Cristina Abi, da O2 Filmes. Também fazem parte do elenco Ademara, Ana Luiza Rios, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, David Santos, Felipe Rocha, Gabriel Knoxx, Luca Dan, Maycon Douglas, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Sendí Baré, Welket Bungué e Wesley Guimarães.