Atriz paraense, protagonista da série Pssica, da Netflix, anuncia fim das gravações no Pará

A atriz paraense Domithila Catete que interpreta a Janalice, na série Pssica, da Netflix, anunciou o fim das gravações no Pará. A trama que se passa em Belém e na Ilha do Marajó foi finalizada neste início de outubro.

A minissérie 'Pssica', dirigida por Quico e Fernando Meirelles, iniciou as gravações em julho em Belém, porém o elenco também gravou no Marajó. No seu perfil no Instagram, a priotagonista Domithila sinalizou o fim dos trabalhos.

Pssica é baseada na obra de Edyr Augusto. (Reprodução)

Pssica é um drama com ação, baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto. Na trama, três personagens tem as vidas entrelaçadas de maneira inesperada nos rios da Amazônia atlântica.

Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano, Preá (Lucas Galvino), precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d'água" (crimonosos que atuam nos rios da região) e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte de sua família.

Os três tentarão sobreviver à "pssica" (maldição) que acreditam ter sido lançada sobre eles.