Global Citizen 2025 vai ter Shakira? Entenda o novo anúncio sobre o Festival

O Global Citizen Festival acabou de anunciar mais uma novidade para a edição de 2025, que ocorrerá em Nova York, no dia 27 de setembro. Em post nas redes sociais, a organização do evento divulgou que a edição deste ano contará com as apresentações de The Weeknd, Shakira, Tyla e entre outros nomes da música. Além de contar com o ator Hugh Jackman, o eterno Wolverine, como anfitrião do festival.

Conhecido por ser um festival que apoia causas sociais ao redor do mundo, em 2025, a campanha do festival se mobilizará para fortalecer comunidades em toda a África, levar educação e futebol a mais crianças em parceria com a Fifa. Além da África, a proteção da Amazônia também estará em foco na edição estadunidense e terá mais foco com a edição que acontecerá em Belém, em novembro deste ano.

Edição em Belém

O Global Citizen será realizado em Belém pela primeira vez e integra o "time" de eventos culturais da COP30. A edição belenense do festival vai ocorrer no dia 01 de novembro e terá shows de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, Anitta, Gaby Amarantos e Seu Jorge. O Festival ocorrerá no Estádio Estadual Jornalista Edgar, o Mangueirão. Os ingressos são gratuitos para moradores de Belém e são disponíveis em aplicativo do festival. Saiba mais aqui.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.