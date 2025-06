Termina hoje! Veja como garantir ingresso gratuito para o Global Citizen Festival, em Belém

O prazo para garantir ingresso gratuito para o Global Citizen Festival: Amazônia termina na noite desta segunda-feira (2). O evento histórico será realizado no dia 1º de novembro de 2025, em Belém (PA), com apresentações de Anitta, Seu Jorge, Gaby Amarantos e participação especial de Chris Martin, do Coldplay.

Os ingressos são exclusivos para moradores de Belém e do Estado do Pará, mas é preciso agir rápido: o prazo para participar das ações que dão acesso ao festival acaba hoje.

VEJA MAIS

Como conseguir ingresso gratuito até o fim do dia

Você ainda pode garantir o ingresso participando de ações de impacto promovidas pela campanha Proteja a Amazônia da Global Citizen. Veja as opções:

1. Pelo aplicativo ou site da Global Citizen

No app ou site, você pode realizar ações como:

Assinar petições contra o desmatamento

Apoiar a transição para energias renováveis

Defender comunidades afetadas pela crise climática

2. Ações comunitárias presenciais

Quem não tem acesso à internet ou celular pode participar de atividades voluntárias como:

Plantio de árvores

Limpeza de rios

Projetos ambientais com ONGs locais

A comprovação de residência no Estado do Pará é obrigatória em todos os casos.

Evento histórico em defesa da Amazônia

O Global Citizen Festival: Amazônia acontecerá uma semana antes da COP30, também em Belém, e pretende arrecadar US$ 1 bilhão para proteger e restaurar a floresta. O festival também vai destacar movimentos indígenas, sustentabilidade e justiça climática.

O palco do evento será movido por energia solar e o festival terá produção com baixíssima emissão de carbono, promovendo um novo padrão de eventos sustentáveis na América do Sul.