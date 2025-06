Presença confirmada no Parárraiá, Xand Avião lança registro audiovisual de 'O Forró É Pop'

Em pleno São João 2025, Xand Avião lança o aguardado registro audiovisual do espetáculo O Forró É Pop, projeto que conquistou o título de melhor show da temporada junina de 2024, segundo votação popular promovida pelo portal G1. A gravação eterniza o sucesso arrebatador da turnê, que percorreu o Nordeste com apresentações lotadas e momentos inesquecíveis, como o bloco de arrasta-pé em Campina Grande, quando o público abandonou os celulares para dançar no Parque do Povo, durante o “Maior São João do Mundo”.

Inclusive, Xand Avião trará para Belém o seu show junino. No dia 13 de junho, ele se apresenta no Parárraiá, no estádio Mangueirão.

O projeto 'O Forró É Pop' é um espetáculo visualmente impactante, com estrutura grandiosa, tecnologia de ponta e um repertório que homenageia a história do forró — de ícones como Luiz Gonzaga, Mastruz com Leite e Flávio José, à trajetória de Xand com o Aviões do Forró e sua fase solo. A estrutura do show foi pensada em blocos temáticos, que transformam o palco em uma verdadeira linha do tempo do gênero, com direito a elementos cenográficos em movimento, trocas de figurino e coreografias que ajudam a contar essa história.

A gravação surgiu como resposta ao carinho do público e à repercussão do show. “O Forró É Pop é um projeto que nasceu da vontade de mostrar o quanto o forró pode ser moderno, emocionante e grandioso. Esse registro é para quem viveu esses momentos com a gente e também para quem ainda vai conhecer”, diz Xand.

O audiovisual conta com participação especial de Dorgival Dantas, amigo pessoal de Xand e figura fundamental na construção do repertório do artista. Conhecido como “o Poeta”, Dorgival empresta sua voz e emoção a um dos blocos mais marcantes do show, trazendo ainda mais autenticidade ao projeto e reforçando as raízes do forró.

A partir de agora, o público pode assistir e ouvir O Forró É Pop quando e onde quiser. O lançamento está disponível nas plataformas digitais e prepara o terreno para mais uma temporada de festas juninas, com Xand Avião à frente de um dos maiores espetáculos do gênero.

