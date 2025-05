Parárraiá: Ingressos para áreas exclusivas já estão à venda; saiba onde comprar

Gusttavo Lima, Eric Land, Joelma e outros grandes nomes estão confirmados para a 2ª edição do "Parárraiá – O São João da Amazônia", que acontece de 12 a 15 de junho no Estádio Mangueirão, em Belém. A pista é gratuita, mas os ingressos para a área premium e camarotes já estão à venda desde esta segunda-feira (13), com valores entre R$ 100 e R$ 20 mil.

Ingressos e estrutura

Área premium:

R$ 100 (por dia)

R$ 320 (pacote para os 4 dias).

Camarote:

R$ 3 mil (diária para 20 pessoas)

R$ 20 mil (4 dias para 20 pessoas).

Após o sucesso da edição de 2024, que reuniu milhares de pessoas no Mangueirão, a organização reforça que só haverá venda para áreas premium e camarotes, já que o acesso à pista continua livre.

VEJA MAIS

Gusttavo Lima comemora participação

“É motivo de grande felicidade voltar a Belém, ainda mais para um evento tão incrível, como o Parárraiá, no maior São João da Amazônia de todos os tempos! Estou com muita saudade do público do Pará e feliz demais em estar no dia de abertura da festa. Posso adiantar que faremos um show repleto de hits, com músicas novas e também sucessos que não podem ficar de fora do repertório! Será uma apresentação inesquecível, bem para cima e eu espero por todos vocês no dia 12 de junho, bebês!”, disse, animado, o cantor Gusttavo Lima, que se apresenta no dia 12.

Programação completa

12/06 (Abertura): Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Eric Land, Carabao e Os Caras do Arrocha.

13/06: Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim, Viviane Batidão.

14/06: Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado, Lendário Rubi.

15/06 (Encerramento): Nattan, Pablo, Mari Fernandes e Joelma.

Mais que música: experiência junina

O “Parárraiá - O São João da Amazônia” faz parte do calendário nacional de grandes programações das festas juninas. Além de garantir a diversão de toda a família, o evento transforma o Mangueirão em um espaço temático com apresentações de quadrilhas juninas paraenses, comidas típicas, feira de empreendedorismo e apresentações de grandes nomes no cenário artístico nacional. Ao todo, são 17 atrações musicais que são divididas entre sertanejo e tecnomelody.

Serviço