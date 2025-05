Erika Januza comemora 40 anos com festão e muito luxo; veja

Erika Januza comemorou o aniversário de 40 anos em grande estilo com festa luxuosa. A atriz reuniu amigos e familiares - incluindo famosos - em um festão no Jockey Club, Zona Sul do Rio, na noite do último sábado (10).

O aniversário da atriz foi um dia antes. Na ocasião, ela ganhou uma festa surpresa do marido e dos enteados.

Além dos amigos de profissão, estavam na festa, personalidades os ligados ao Carnaval do Rio de Janeiro, um das paixões da aniversariante.

A atriz surgiu deslumbrante, usando um vestido justinho, recortado na cintura e cravejado com pedrarias. "Celebrando um novo ciclo", escreveu Erika na legenda da publicação do Instagram.

A aniversariante posou aoo lado dos convidados, mas também aproveitou para fazer alguns cliquers com o marido, o ativista e fundador do AfroReggae, José Júnior. Aline Borges, Isabel Fillardis, Gabriel David e David Brazil marcaram presença.

A celebração ainda contou com shows do Neguinho da Beija-Flor e Pretinho da Serrinha.