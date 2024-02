Baile da Vogue: Influenciadora paraense relata bastidores e fala sobre encontro com Erika Januza

A influenciadora e maquiadora paraense Débora Denecke participou, pela primeira vez, do Baile da Vogue, realizado no último sábado (3) no Copacabana Palace (RJ). Este ano, a festa teve o tema "Galáctika", com fantasias metálicas e criativas, como a "Nave Mãe", vestida pela cantora Gaby Amarantos. No evento, Débora conheceu pessoalmente a também convidada Erika Januza e deu detalhes sobre o encontro.

VEJA MAIS

"Ela [Erika] ouviu a minha história e fez questão de fazer vídeos e fotos comigo, foi super simpática. Foi incrível! A gente conversou um pouquinho e disse que eu gostaria muito de fazer um dia um ensaio com ela. Fiquei mega feliz e grata”, contou ao O Liberal.

Além da conversa com a atriz, a influenciadora paraense posou ao lado de outras celebridades, como José Loreto, Babu, Sophia Abrahão e Nicolas Prattes. As fantasias diferenciadas e temáticas chamaram a atenção da maquiadora, que elogiou a festa realizada anualmente. "Foi emocionante ver todas as fantasias maravilhosas extravagantes. Tenho uma paixão pela moda e a arte. Achei muito incrível essa conexão e a energia do baile”, disse.

Para a festa, Denecke usou um look assinado pelo estilista paraense André de Moraes, que assina produções de famosos como a cantora Paula Toller, e as atrizes Lidi Lisboa e Simone Soares e mais.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de Oliberal.com, Bruno Magno)