Gaby Amarantos usa look 'Nave Mãe' inspirado em Colares e nas aparelhagens paraenses

Com referências à cidade de Colares e às aparelhagens paraenses, Gaby Amarantos foi um dos destaques do Baile da Vogue no último sábado (3), no Rio de Janeiro. A cantora apostou no look "Nave Mãe", uma união entre o conceito das festas do estado e uma lembrança à "Operação Prato", realizada em 1977, para investigar a existência de extraterrestres no município paraense.

Na edição deste ano, as celebridades levaram ao Copacabana Palace roupas, acessórios e maquiagens metalizadas, em um conceito futurista que faz parte do tema Galáctika do evento de moda. A produção vestida por Gaby e idealizada pelos estilistas Bruno Pimentel e Elison Ferreira está repercutindo até agora nas redes sociais e no top 3 dos looks mais elogiados da noite carioca.

Gaby Amarantos com o look "Nave Mãe", criado por Elysson Ferreira e Bruno Pimentel (Foto/Divulgação/Rodolfo Magalhães)

O look de Gaby foi feito todo em tons metálicos, desde a roupa, às botas e uma espécie de nave ao redor da cintura da cantora. O acessório faz alusão às naves (aparelhagens) das festas paraenses existentes há muito tempo, desde a criação da "Sonoro's Garajá", que deu início a esta tradição. No estado, estes sons, entre eles o Super Pop, Tupynambá e o Rubi, embalam os eventos de tecnobrega e são repletos de luzes, também apresentadas na roupa da paraense.

"Além de homenagear o afrofuturismo, as festas de aparelhagem e as naves, que a gente já usa naves no Pará há séculos, a gente queria trazer um pouco da história da operação prato, que é muito conhecida pela galera que estuda ufologia, OVNIs e ETs. Existem muitos relatos de pessoas que dizem que já viram seres não-identificados e naves na floresta. Esse lugar [Colares] é muito conhecido por isso, inclusive tem até música falando dos ET's", diz a artista.

Colares e os extraterrestres

A cidade de Colares é conhecida como a terra dos ET'S e possui diversas histórias de moradores que afirmam já ter presenciado seres de outros planetas no local. Durante a operação que serviu de inspiração para a cantora de tecnobrega, a Força Aérea Brasileira (FAB) foi convocada e tinha o objetivo de investigar a região onde havia os relatos. Durante a missão, a equipe de mais de 20 militares usava câmeras fotográficas e filmadoras para observar e registrar as possíveis aparições avistadas pela população.

"Transportando vários ETs de Colares Pará, ela chegou! Do resultado das investigações não se concluiu muita coisa, mas algo ficou por aqui", brinca a vencedora do Grammy Latino.

Gaby ficou muito animada com a repercussão da roupa usada no Baile da Vogue e contou que a intenção era justamente homenagear e divulgar para além do Pará a criatividade e as histórias que ainda acompanham o município de Colares. "Eu choro, grito e agradeço a cada um de vocês que amou a nossa entrega e a toda essa equipe maravilhosa envolvida para fazer acontecer. A gente estuda o tema, traz referências e cultura em cada detalhe. A gente quis trazer um pouco dessa história e eu estou muito feliz", comemora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)