Gaby Amarantos é uma das atrações confirmadas do Circuito Icoaraci Folia

A cantora paraense Gaby Amarantos é uma das atrações confirmadas no carnaval de Icoaraci, que será realizado entre os dias 9 e 14 de fevereiro, no Circuito Icoaraci Folia. A programação gratuita recebe a rainha do tecnobrega, com mais de 23 anos de carreira e que tem se destacado cada vez mais no meio artístico como cantora,compositora, apresentadora e atriz.

Em novembro de 2023, a artista paraense venceu o Grammy Latino na categoria de “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, com o “Tecnoshow”, e dedicou o prêmio a todas as mulheres negras do Brasil.

Gaby Amarantos relançou o disco “TecnoShow” no fim de 2022. O projeto lançando originalmente em 2010, foi todo produzido por Félix Robatto. Inclusive, os dois já tinham sido indicados para a premiação com o disco "Treme", em 2012, na categoria Revelação na mesma categoria.

A segunda edição do Circuito Icoaraci Folia vai ser uma programação gratuita que pretende colocar Icoaraci, distrito de Belém, no cenário estadual de rota carnavalesca. Realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), a festa carnavalesca vai ter seis dias de programação gratuita, no corredor oficial montado para os foliões na Rua 15 de Agosto, entre a travessa Berredos e avenida Dr. Lopo de Castro.

Este ano o projeto será ainda maior, com mais de 72 horas de programação. O corredor será aberto às 14h para o início dos cortejos dos bloquinhos inscritos na Adic, com horários definidos pela organização, com atrações até as 03h da manhã. Mais de 40 blocos já estão cadastrados. A programação vai contar com shows musicais de artistas paraenses de reconhecimento nacional, que arrastará a multidão em trios elétricos pelo circuito.

Outros nomes ainda serão confirmados pela organização do evento nos próximos dias. A previsão é de mais de 20 atrações para animar os trios elétricos. A programação completa do Circuito Icoaraci Folia será divulgada nos próximos dias nas redes oficiais da Prefeitura de Belém e da Agência Distrital de Icoaraci.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, quatro trios elétricos irão se revezar nos cortejos com os blocos de carnaval e as atrações musicais. Para quem quiser apenas assistir a folia, serão montadas arquibancadas ao longo do corredor e a segurança será garantida por meio de ação integrada da Prefeitura de Belém com vários órgãos de segurança pública.

A programação de carnaval em Icoaraci inclui o desfile oficial das escolas de samba e blocos carnavalescos do distrito, promovido pela Prefeitura de Belém por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), no sábado, 10, a partir das 20h.