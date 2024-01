Carnaval 2024 movimenta comércio de Belém; preço baixo e variedade são diferenciais

A cerca de duas semanas do Carnaval deste ano, a população de Belém já tem movimentado o centro comercial da cidade em busca de fantasias, enfeites e adereços para a folia. Na manhã desta terça-feira (30), a reportagem esteve no comércio e observou que, embora o fluxo de consumidores ainda seja moderado, os que já estão fazendo compras são unânimes quanto ao diferencial deste ano: a variedade na oferta de produtos e os preços acessíveis.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) O jeito amazônico de viver o carnaval]]

Em uma das lojas visitadas pelo Grupo Liberal, o proprietário Itamar Barros afirmou que a data “ainda está longe” e que o movimento deve crescer mesmo a partir de segunda-feira. Para ele, algo que pode ter prejudicado as vendas nesse período é que o Carnaval de 2024 será mais cedo que em outros anos.

“O movimento está médio, não está tão bom, mas está longe ainda. A partir da semana que vem vai dar uma melhorada”, disse. O que mais tem sido procurado entre os produtos da loja são as tiaras, saias de tule, colares havaianos e adereços para crianças. Quanto ao preço, ele pontuou que está baixo por uma questão de competitividade. “Os concorrentes baixam muito o preço e temos que baixar também. Neste ano está bem mais barata a mercadoria”, garantiu.

Metalizado e pedraria em alta no Carnaval

Vendedora de outra loja, Ivone Oliveira concordou: os valores estão acessíveis para todos os públicos e a variedade é grande. Como o foco maior da loja onde ela trabalha são as roupas, os itens mais buscados são as peças metalizadas, com brilho e com pedraria, principalmente nas cores preta, prateada e dourada. Muitos consumidores, segundo ela, estão interessados em peças mais chamativas para combinar com modelos de abadá.

Carnaval 2024 Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal

“Dourado nem tem mais. E na semana que vem esperamos um aumento bom. Mas só temos isso aqui, não tem mais estoque para não correr o risco de pegar muita mercadoria e não sair. E os preços estão bem em conta. Tem conjunto de R$ 35 que por aí está R$ 45, tem short de R$ 30 que em outras lojas custa R$ 40 e tem top de R$ 18, cropped de R$ 15, só não pula Carnaval quem não quer”, ressaltou a vendedora.

Para complementar as compras dos clientes, o estabelecimento também tem a oferta de adereços especiais, como meia arrastão, luva, brilho para colar no rosto, tiara, asa de anjo e short próprio para usar por baixo da saia. “Notamos que o pessoal está realmente se produzindo, é quase um Ano Novo, todo mundo compra roupa nova”.

Consumidoras vão curtir a folia sem gastar muito

Duas amigas que andavam pelo centro comercial se depararam com preços tão baixos que o passeio se transformou em um momento de compras. A nutricionista Raíssa Guimarães, de 31 anos, e a servidora pública Hannah Paiva, de 33, vão curtir vários blocos de Carnaval durante a folia deste ano e aproveitaram a manhã de terça para garantir roupas e acessórios.

As duas amigas Hannah Paiva e Raíssa Guimarães encontraram peças baratas e muita variedade (Igor Mota / O Liberal)

“A gente veio fazer um rolê cultural, para ir no Mercado de Carne e comer no Ver-o-Peso, mas aproveitamos para ver algumas coisas aqui porque a gente vai para alguns bloquinhos. Dando uma olhada, a gente viu que os preços estão bons, conseguimos alguns ‘achados’. Eu acho que está mais barato que no ano passado, porque achamos logo no começo”, relatou a nutricionista.

Entre os produtos que as amigas levaram estavam conjuntos de roupas, brilhos, acessórios, brincos, fantasias e tiaras. A servidora pública Hannah Paiva elogiou a variedade de itens que encontrou no comércio. “Tem muita coisa boa. Eu vou para um bloco no final de semana, ela vai para outro, e já estamos montando umas ideias do que usar”, disse. O principal critério das amigas é comprar peças que possam ser reaproveitadas em outros blocos ou em Carnavais de outros anos.

Aos 64 anos, Marlene Villacorta foi ao comércio em busca de adereços para curtir o Carnaval 2024 (Igor Mota / O Liberal)

Já a jornalista Marlene Villacorta, de 64 anos, estava animada planejando sua produção para a folia deste ano. Ela foi ao comércio ao lado de familiares e o grupo aproveitou para fazer várias compras. “Viemos em busca de artigos de Carnaval e encontramos bastante coisas com preços bem acessíveis. Todo ano eu compro, e hoje posso dizer que o preço está muito bom”, enfatizou.

Embora não tenha separado um limite de valor para as compras, Marlene contou que só iria levar o que valesse a pena. “Vamos levando o que está bacana e que vai ficar uma fantasia melhorada, mas com preços menores”. As compras desta terça, segundo ela, foram mais voltadas para as crianças. Ela já tem sua fantasia para o Baile da Terceira Idade e ainda destacou que a produção está “especial”.