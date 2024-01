Carnaval 2024 deve movimentar 9 bilhões de reais; entenda

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços (CNC), estima que o Carnaval de 2024 poderá movimentar até 9 bilhões de reais na economia brasileira, um aumento de 10% em relação ao ano passado. De acordo com o órgão, essa será a primeira vez que o faturamento deve superar o patamar anterior à pandemia de covid-19.

Segundo o presidente da CNC, Roberto Tadros, o setor do turismo, tanto nacional quanto regional, registrou um aumento no faturamento nos últimos anos. “O efeito do carnaval, como um evento isolado, contribui para a recuperação econômica do segmento de maneira geral e expressiva”, afirmou na nota divulgada pela CNC.

No setor de turismo, Minas Gerais (20,2%), Paraná (14,5%) e Rio Grande do Sul (12,2%), lideram a projeção de crescimento entre os estados. Para o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares, a tendência de crescimento deve se manter em 2024.

“A profissionalização da atividade do turismo nos últimos anos, além da maior demanda por esses serviços, justifica o surgimento de destinos menos tradicionais como protagonistas para os turistas que buscam aproveitar esse período não somente para as grandes festas de carnaval”, relatou.

São Paulo deve ser o estado com maior arrecadação

Ainda segundo a projeção feita pela CNC, o estado de São Paulo deve ser o recordista no faturamento com as atividades turísticas em fevereiro. A expectativa é de R$ 16,3 bilhões. Embora com valores mais baixos, na sequência vem o Rio de Janeiro, com R$ 5,3 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 5,2 bilhões. Bahia e Rio Grande do Sul ficam empatados com previsão de R$ 2,7 bilhões.

“O faturamento das atividades turísticas no mês do carnaval reflete a dinâmica econômica geral de cada Estado e, quanto maior o fluxo turístico, a população residente e a renda média, mais alta a projeção”, analisou o economista-chefe, acrescentando que São Paulo fica na liderança isolada, uma vez que concentra cerca de 20% da população brasileira.

Mais gastos

A expectativa é que, com a melhora na economia, os turistas aumentem os gastos com a folia carnavalesca, o que vai contribuir para a circulação de renda no comércio e nos serviços durante o período. Dados do Banco Central (BCB) indicam que, em 2023, os gastos dos brasileiros no exterior subiram 44% se comparado ao ano anterior, somando US$ 1,1 bilhão. Já os turistas estrangeiros no Brasil gastaram 44% a mais que em 2022.

Para Felipe Tavares, a tendência de alta, observada entre 2022 e 2023, deve permanecer em 2024. O economista-chefe estimou que as despesas dos turistas brasileiros no exterior vão crescer 19%, chegando a US$ 1,3 bilhões. Já os estrangeiros no Brasil devem “gastar 19,4% a mais, o que representará cerca de US$ 971 bilhões no carnaval em 2024”.

Oportunidade

Além do turismo, a contratação de funcionários temporários para diversos setores aumenta nessa época do ano, de acordo com a CNC. Somente no setor de serviços, onde estão incluídas as atividades de turismo, a CNC prevê 66.699 postos temporários para 2024, com 3,1% de efetivação.

Para Alexandre Sampaio, diretor da CNC, que coordena o Conselho Empresarial de Turismo e Hospedagem (Cetur) e preside a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), o carnaval 2024 vai manter a tradição de ser importante para o turismo brasileiro e reforçar a contratação de pessoal para atender a demanda.

“Nós acreditamos que o carnaval vai cumprir o seu padrão de ocupação plena de vários segmentos de hospedagem, demanda muito grande de alimentação fora do lar, processos e serviços de catering para atendimento de grupos nas avenidas e no carnaval de rua, como em Salvador, Rio e São Paulo, que são os mais famosos”, comentou o diretor.