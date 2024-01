Carnaval 2024 será com chuva em todo o Pará

Os paraenses vão ter um carnaval chuvoso em fevereiro, sobretudo, nas regiões da Grande Belém, no nordeste (onde se situam algumas das principais praias do estado) e no norte, incluindo o Arquipélago do Marajó. A informação foi repassada nesta segunda-feira (29) pelo meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), José Raimundo Souza. "O Carnaval será com bastante chuva. Vai chover em todo o estado, mas, principalmente na região litorânea, no nordeste, incluindo a Região Metropolitana de Belém, e o norte do Pará", reiterou José Raimundo.

Nas demais regiões do Pará, como o oeste, noroeste, sul e sudeste, as chuvas também estarão presentes no período do Carnaval, mas, não de forma tão intensa como no nordeste, Grande Belém e norte do estado. A predominância do tempo na época do Carnaval vai ser de tempo encoberto, com Sol pelas manhãs e chuva à tarde e noite.

A partir da próxima semana, poderá ser feito um detalhamento acerca do clima (tempo e temperatura) no Pará durante o período do Carnaval 2024. Os paraenses têm conhecimento das chuvas fortes no primeiro semestre de ano, por causa do transcurso do inverno amazônico, que abrange, inclusive, ventos em alta velocidade de incidência de raios.