Fevereiro deve seguir com fortes chuvas em várias regiões do Pará, prevê Inmet

O início de 2024 foi marcado pelo intenso inverno amazônico, com muita chuva, alagamentos e até desabamentos de casas, na região metropolitana. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Pará, o volume de chuva atualmente já alcançou índices acima do esperado para esse período, levantando bandeiras de alerta no litoral do Pará e na Região Metropolitana de Belém. A previsão é de que em fevereiro as chuvas continuem e mantenham os municípios em estado de alerta.

De acordo com José Raimundo Abreu de Souza, meteorologista previsor do tempo no Inmet do Pará, os últimos dias de janeiro, na capital, serão marcados por chuva, porém não serão períodos de chuva intensa. “Os últimos dias também serão de chuvas, notadamente da tarde para noite. Aqui na região metropolitana de Belém, nestes últimos dias, a previsão é sempre um período de chuvas, mas não serão aquelas chuvas que irão prolongar por várias horas”, afirmou.

Chuva acima da média

Sobre o alto volume de chuvas durante o inverno amazônico, José Raimundo explicou a causa: “Tanto que eu sempre falei que o fenômeno El Ninõ não iria interferir no nosso clima e, sim, seria o oceano Atlântico e, por isso, estamos com o índice de chuvas acima da média. Atualmente estamos com 610mm de volume de chuva, que corresponde a aproximadamente 55% do que era esperado. Isso não só aqui, mas em regiões como Bragança, Curuçá, Salinas, no norte do Marajó, principalmente na região litorânea”.

Em fevereiro, a previsão é que as chuvas se prolonguem, especialmente no período da tarde, em Belém, no Sul e no Sudeste do Pará. “Em todos os locais citados, o volume de chuva deve ser bem maior do que na capital. No sul do Pará essa época do ano é marcada por chuvas intensas que podem durar de 6 a 12 horas, com poucos intervalos. Isso ocorre devido a um fenômeno meteorológico chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul que está causando chuvas em regiões como São Félix do Xingu, Xinguara, Marabá”, completou o meteorologista.

Alerta nos municípios

Segundo Raimundo, com o alto volume de chuvas, foi necessário emitir um alerta tanto para a capital, quanto para os demais estado no litoral do Pará: “Foi necessário colocar um alerta amarelo em Belém, pois, mesmo com períodos de chuvas menores, ainda é necessário ficar atento para o risco e colocamos um alerta laranja para a região litorânea, ou seja, onde pode ocorrer chuvas intensas atingindo um volume expressivo e formando rajadas de vento e nuvens do tipo cumulonimbus, causando tempestades e temporais com raios e trovões região sul e sudeste do Pará”, definiu.

O final do inverno amazônico, no entanto, tem previsão para começar a amenizar a partir do mês de abril, conforme explica o meteorologista: “Esse período de chuvas do inverno amazônico deve diminuir a partir de maio. Na região do Sul do Pará termina por volta de abril, enquanto no litoral pode se estender até o início de maio. Ou seja, tem duas situações: a chuva mais intensa vai no litoral até o início de maio e no Sul é mais intensa em abril, começando a diminuir em maio”, finalizou.