Chuva forte: Inmet emite alerta de perigo ao Pará e mais nove estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (21) um novo alerta laranja para chuvas intensas em diversos estados brasileiros, incluindo o Pará. O alerta, que indica perigo significativo, é o segundo na escala do Inmet, que varia entre amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

VEJA MAIS

A situação de alerta abrange os estados do Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Espírito Santo, Pará e Rondônia, sendo válido até segunda-feira (22). Nestas regiões, o acumulado de chuva pode atingir até 100 mm.

Os estados do Amapá, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe não estão sob alerta para chuvas. No entanto, os demais estados brasileiros e o Distrito Federal encontram-se em alerta amarelo.

Rastro de destruição

No sábado (20), fortes chuvas resultaram em tragédias em São Paulo, com o registro de óbitos. Na cidade de Praia Grande (SP), uma mulher de 60 anos morreu ao ser atingida por um raio enquanto estava na praia. Em Sorocaba, outra pessoa faleceu após seu veículo ser arrastado pela enxurrada.

No Rio Grande do Sul, o temporal da última terça-feira (16) deixou quase 1 milhão de pessoas sem energia elétrica. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo governo nesta manhã, mais de 30 mil clientes da CEEE Equatorial e outros 53 mil clientes da RGE Sul ainda permanecem sem energia.