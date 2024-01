Mulher morre afogada dentro de carro durante chuva em Sorocaba, São Paulo

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na madrugada deste sábado (20) após ter ficado presa em um carro, arrastado por uma forte chuva que caiu em Sorocaba, no interior de São Paulo (SP). Ela chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Uma segunda pessoa, que também estava dentro do veículo, conseguiu sair e esperar pelo socorro em cima da lataria. As informações são do portal Metrópoles.

O carro ficou submerso na Avenida Juvenal de Campos, no bairro Vila Conceição. A vítima chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao afogamento. Outras duas pessoas também morreram por conta das chuvas que atingiram o estado de São Paulo, ainda na sexta-feira (19): mãe e filha (70 e 35 anos de idade) foram arrastadas por uma enxurrada no município de Limeira. As vítimas ficaram presas embaixo de um carro.

De acordo com a Defesa Civil de SP, a chuva intensa que atingiu Sorocaba por volta de 01h20 provocou alagamentos em diversos pontos da cidade, como no andar térreo do Hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, no Jardim Faculdade. Os pacientes tiveram de ser remanejados para andares superiores. O temporal também provocou a queda de um dos muros do Hospital Evangélico Sorocaba, na Vila Jardini.

Chuvas em SP

Na tarde da sexta-feira (19), a capital paulista, distante cerca de 100 quilômetros de Sorocaba, também foi atingida por fortes chuvas. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção. Foram 18 pontos de alagamento, com risco de transbordamento do córrego Mooca, na Zona Leste. Até às 18h15, os Bombeiros já haviam atendido 51 chamados por quedas de árvores na Grande São Paulo.